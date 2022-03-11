Зеленський: кількість «полонених окупантів» настільки велика, що знадобився окремий штаб

Через тисячі «полонених окупантів» з числа російських військових влада України вирішила створити окремий координаційний штаб, повідомив президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

«Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. 12 тисяч! Кількість поранених окупантів – у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому. Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими», – повідомив Зеленський.

Він додав: «Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями».

Напередодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телемарафону заявив, що Росія досі офіційно не зверталася щодо повернення своїх полонених військовослужбовців, а також тіл убитих.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.