Осада Мариуполя, удары по Северодонецку: чего Путин добивается на Донбассе?

Пропаганда России на Донбассе непрерывно говорит о планах выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. В первые дни полномасштабного вторжения России ситуация в зоне ОOС была даже более контролируемой, чем в крупных городах, на которые Кремль обрушил всю мощь с неба и на земле. Потом армия России сосредоточилась на осаде Мариуполя и авианалетах на Северодонецк, Попасную, Лисичанск и Волноваху. Что сейчас происходит в зоне операции объединенных сил и чего там добивается Путин?

На Донецком направлении российские войска заблокировали Мариуполь, город просто берут измором: там нет воды, еды, света, тепла, связи. Утрачен контроль над некоторыми селами в Волновском районе. Украинские военные сообщали об атаке и взятии под контроль части Горловки.

На данный момент цели российских войск на Донбассе – сковывание значительной части украинских войск, а также проведение отдельных наступательных операций в районе Мариуполя и на северо-востоке зоны проведения операции объединенных сил. Об этом говорит военный эксперт Константин Машовец. По его словам, на Донецком направлении главная цель сейчас – взятие Мариуполя. Город заблокирован. В основном из-за того, что российские войска прошли со стороны Бердянска Запорожской области.

Гарнизон, который обороняет Мариуполь, сковывает значительные силы на южном направлении

«Деблокировать Мариуполь возможно. Но пока это не вопрос первой очередности. Гарнизон, который обороняет Мариуполь, сковывает значительные силы на южном направлении. Вот сейчас наши подразделения ведут там маневренную оборону. Наносят противнику достаточно чувствительные потери, что явно не входит в его планы», – говорит Константин Машовец.

На этом направлении у противника недостаточно ресурсов – Константин Машовец

Также российские войска пытаются рассечь и взять в кольцо украинские войска, которые держат оборону в Луганской и на севере Донецкой области. В частности, это попытка зайти со стороны Харьковской области через Изюм. Пока попытки рассечь и окружить войска не удавались. В Луганской области украинские военные маневрировали и выходили из потенциального окружения, нанося урон противнику и сковывая его.

Это направление изначально обеими сторонами рассматривалось для сковывания сил

«Но даже если противнику удастся какое-то окружение, то это не особо поможет им с точки зрения разгрома наших войск. Наши войска будут давать сильный отпор. Это направление изначально обеими сторонами рассматривалось для сковывания сил. Для полного разгрома тут нужно много ресурсов», – говорит Константин Машовец.

Мы потеряли немного территорий, но сохранили войска и фронт – Виктор Кевлюк

О том, что Донбасс сейчас - не главное направление для российского командования, говорит и военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. По его словам, были попытки рассечь украинские войска, как в Луганской так и Донецкой областях, но грамотные действия украинских военных не дали этим планам реализоваться.

Действия оккупантов на других направлениях показывают, что это не главное направление действий

«Да, мы потеряли немного территорий. Но мы сберегли войска и удержали фронт. Мечта иметь «ЛДНР» в административных границах областей, конечно, еще остается в мозгах руководителей этих территорий. И Россия будет стимулировать их к этому. Но мне кажется, что ничего у них не выйдет. Действия оккупантов на других направлениях показывают, что это не главное направление действий», – говорит Виктор Кевлюк.

По мнению эксперта, сейчас России важно окружить Киев, взять Харьков и как можно глубже пройти на южном направлении. В Луганской области основные бои проходят вблизи Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Попасной и Горской громады. Населённые пункты ежедневно подвергаются обстрелам, есть жертвы.

Несколько громад находятся не под контролем украинских властей. Но местные жители этих громад выходят на протесты в поддержку Украины. Сватово, Старобельск, Новопсков, Марковка, Беловодск, Белокуракино...

Ежедневно предпринимаются попытки эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, который находится в осаде. Очередная попытка будет сегодня. 8 марта получилось провести такую эвакуацию только из Сум.

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