Росія використовує протести в ЄС як інструмент маніпуляцій – Центр протидії дезінформації 

Росія використовує протести в європейських країнах з умовною назвою «спекотна осінь» як інструмент маніпуляцій. Про це заявляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони 19 вересня.

«Мета – залякування Росією населення демократичних країн та дестабілізація ситуації в європейському суспільстві», – зазначають у ЦПД.

Як приклад Центр протидії дезінформації наводить нещодавні мітинги, що відбулися у Молдові, та заплановані на 2 жовтня акції протесту в Румунії.

18 вересня у Молдові пройшли мітинги перед Офісом президента і парламентом у Кишиневі. Учасники протесту скандували гасла проти президентки Майї Санду та на підтримку свого лідера-утікача Ілана Шора з вимогою організації дострокових парламентських виборів.

Віцеспікер парламенту від правлячої партії Міхай Попшой назвав протест «спробою політично заробити на потребах людей і бідності». Багато протестувальників приїхали з-за меж Кишинева. Більшість із них покинули акцію після кількох годин проведення.