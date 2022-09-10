Влада Молдови заборонила Air Moldova відновлювати рейси до Москви

Управління цивільної авіації Молдови заборонило національній авіакомпанії Air Moldova відновлювати рейси з Кишинева до Москви, повідомив 10 вересня віцепрем’єр Андрей Спину.

Молдова зупинила авіасполучення з Росією після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Air Moldova повідомила 9 вересня, що розраховує відновити польоти з Кишинева до Москви з 1 жовтня. Авіакомпанія заявила, що до неї надійшли «численні звернення громадян Молдови, які бажають повернутися додому або возз’єднатися з сім’ями».

Для здійснення прямих рейсів до Москви з Молдови літаки повинні летіти над повітряним простором або України, що неможливо через війну, або Румунію.

Країни ЄС після російського вторгнення в Україну закрили свій повітряний простір для літаків із Росії, проте літаки з третіх країн літати через повітряний простір ЄС до Росії можуть – зокрема здійснюються рейси з Белграда до Москви і назад.