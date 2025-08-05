Суд у Кишиневі засудив очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі

Суд у столиці Молдови Кишиневі засудив очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років ув’язнення у справі про незаконне фінансування проросійської партії «Шор», яку згодом визнали неконституційною. Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

За версією слідства, Гуцул у статусі секретаря партії «Шор» із 2019 до 2022 року регулярно ввозила до Молдови гроші з Росії. Крім того, її звинувачують у координації діяльності деяких офісів партії та «свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання» для фінансування партії на суму понад 42,5 мільйона леїв (близько 2,4 мільйона доларів).

В останньому слові Гуцул просила виправдати її. Вона заявила, що «не привезла до Молдови жодного лея», і нагадала, що має дітей віком 16 і 3 роки. Її адвокат уточнив, що закон дозволяє матерям відбувати покарання після того, як їхнім неповнолітнім дітям виповниться вісім років.

Суд також зобов’язав Євгену Гуцул повернути 40 мільйонів леїв, які, за даними слідства, використовувалися для незаконного фінансування партії «Шор». Ще одного секретаря партії «Шор»,Світлану Попан, засуджено до шести років позбавлення волі за звинуваченням у співучасті в незаконному фінансуванні партії.

Гагаузія – це автономне територіальне утворення на півдні Молдови, де живе близько 130 тисяч людей. У травні 2023 року Гуцул перемогла на виборах башкана (голови) регіону, вона була кандидаткою від партії «Шор».

У жовтні 2024 року Євросоюз вніс її до списку санкцій за «просування сепаратизму» в Гагаузії, «тісні зв’язки з Росією», «спробу повалити конституційний порядок» та «загрозу суверенітету та незалежності Молдови».

Після затримання в березні 2025 року Євгенія Гуцул просила російського лідера Володимира Путіна «використовувати весь арсенал дипломатичних, політичних та правових механізмів» тиску на владу Молдови. Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав вирок Гуцул політично мотивованим рішенням та тиском на політичних опонентів у Молдові.