Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив 23 серпня під час візиту до столиці Молдови Кишинева, що його країна продовжить підтримувати проєкти в Республіці Молдова «незалежно від часу», тому що «ми з одного вогнища і однієї крові». Голова румунського уряду також сказав, що Молдова зараз перебуває в «моменті, що має велике значення для її майбутнього», відзначає молдовська служба Радіо Свобода.

Візит відбувається за кілька днів до початку кампанії з парламентських виборів у Молдові 28 вересня, на яких владна партія PAS спробує продовжити свій мандат з обіцянкою, що до 2030 року приведе країна до Європейського Союзу.

Але опитування свідчать, що PAS може втратити більшість і зіткнутися з труднощами у створенні поствиборчих альянсів, враховуючи ворожнечу з іншими політичними силами, які мають шанси потрапити до парламенту.

Прем’єр-міністр Румунії заявив, що його країна отримала величезну вигоду від вступу до ЄС майже два десятиліття тому, отримавши на десятки мільярдів євро більше, ніж вона внесла до спільного бюджету. Зміни, через які пройшла Румунія, можуть повторитися в Молдові, якщо вона подолає «дуже важливий етап прогресу до європейського майбутнього», наголосив Боложан.

Влада в Кишиневі заявляє, що стикається зі спробами Росії втрутитися у вибори, в тому числі шляхом підкупу виборців. Опозиція, частина з якої є проросійською, заявляє, що рівності можливостей заважають і візити кількох європейських сановників перед початком виборчої кампанії.

Очікується, що 27 серпня, в День незалежності, Кишинів відвідають президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, а 31 серпня, в День румунської мови, до Молдови приїде президент Румунії Нікушор Дан.

Європейські лідери вважають, що Росія намагається сприяти перемозі своїх союзників у Кишиневі, щоб використати Республіку Молдова в агресії проти України.