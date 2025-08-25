Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу – ОВА

Російська атака на Сумщину триває вже майже добу, повідомив у ніч на 25 серпня в телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади. Попередньо, в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється», – зазначив Григоров.

За його словами, на місцях влучань виникли пожежі.

Перед цим голова ОВА повідомляв, що внаслідок російської атаки знеструмлені населені пункти Сумського району: без світла залишилася частина Білопільської і Ворожбянської громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.