Удари РФ по Сумщині: одна людина загинула, 9 постраждали – ОВА

На Сумщині через російські удари протягом доби одна людина загинула, ще дев’ятеро – постраждали, повідомила обласна військова адміністрація вранці 25 серпня.

«Вночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє – поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце», – повідомив голова ОВА Олег Григоров.

За його словами, російські сили також вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади, там пошкоджені десятки приватних і багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

«Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату і двоє жителів обласного центру. Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан – неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу», – заявив голова ОВА.

У ніч на 25 серпня Григоров заявляв, що російська масована атака на Сумщину триває вже майже добу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.