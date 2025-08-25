Доступність посилання

Удари РФ по Сумщині: одна людина загинула, 9 постраждали – ОВА

Наслідки російського удару, Сумська область, 20 серпня 2025 року
Наслідки російського удару, Сумська область, 20 серпня 2025 року

На Сумщині через російські удари протягом доби одна людина загинула, ще дев’ятеро – постраждали, повідомила обласна військова адміністрація вранці 25 серпня.

«Вночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє – поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце», – повідомив голова ОВА Олег Григоров.

За його словами, російські сили також вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади, там пошкоджені десятки приватних і багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

«Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату і двоє жителів обласного центру. Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан – неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу», – заявив голова ОВА.

У ніч на 25 серпня Григоров заявляв, що російська масована атака на Сумщину триває вже майже добу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

