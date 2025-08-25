Росія атакувала Україну 104 БпЛА, зафіксували влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Російські війська в ніч на 25 серпня атакували Україну 104 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі й сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння уламків – на чотирьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.