Прокуратура: через російський обстріл Куп’янська загинула людина, ще двоє – постраждали

Через російський артилерійський обстріл Куп’янська на Харківщині загинула людина, ще двоє – постраждали, повідомила у телеграмі обласна прокуратура.

За даними слідства, обстріл стався 24 серпня близько 16:00.

«Загинула 82-річна жінка. Жінка, якій 35 років, отримала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



