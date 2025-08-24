Через атаку РФ знеструмлені населені пункти Сумського району – ОВА

Внаслідок російської атаки знеструмлено населені пункти Сумського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.

Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація.

Григоров повідомив, що сьогодні ввечері війська РФ знову били по цивільній інфраструктурі Сумської області, застосувавши керовані авіабомби та ударні дрони. Постраждалих немає.

Ввечері 24 серпня в ОВА повідомили, що Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками, були влучання в Ковпаківському районі Сум.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.