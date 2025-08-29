Зеленський: рятувальні роботи на місці удару РФ у Києві завершені, доля 8 людей досі невідома

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо ліквідації наслідків вчорашнього російського удару в Києві, заявив президент Володимир Зеленський 29 серпня.

«На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій», – заявив Зеленський.





Він зазначив, що лише в одному місці влучання загинули 22 людини, в тому числі четверо дітей:

«Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям».

Президент закликав до відповідальності Росії за цю та інші атаки по Україні та «по всіх намаганнях світу завершити цю війну».

«Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно», – стверджує Зеленський.





Відтак, вважає він, потрібні санкції та тиск на Росію. Президент висловив переконання, що Сполучені Штати, Європа, країни «двадцятки» мають відповідні можливості.

Раніше стало відомо, що загальна кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей, 22 з них загинули в п’ятиповерхівці в Дарницькому районі, зруйнованій російським ударом.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Читайте також: Трамп «не був задоволений, але й не був здивований» ударом РФ по Києву – речниця Білого дому

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





