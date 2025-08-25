Радіо Свобода Weekly: Трамп стосовно України заявив, що потрібно атакувати «країну-загарбника»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп: «дуже важко» виграти війну, не атакуючи країну-загарбника

Для перемоги у війні потрібна здатність контратакувати, йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social 21 серпня.

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії», – заявив він.

Трамп розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за обмеження на дальність ударів, яких Україна могла завдавати по Росії із застосуванням озброєння, наданого США.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував, що до кінця грудня цього року чи на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго», яка здатна летіти на три тисячі кілометрів. Більше інформації тут

«Україна змогла не програти». Лана Зеркаль про Аляску, зустріч у Вашингтоні та позитивні зрушення

Серпень став дуже багатим на геополітичні події. Це зустріч Путіна і Трампа на Алясці, а потім саміт у Вашингтоні, який, у принципі, заклав у найближчій або в далекій перспективі прагнення західних лідерів щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського і очільника РФ Володимира Путіна.

Надзвичайний та повноважний посол України Лана Зеркаль в ефірі Радіо Свобода прокоментувала ці події, наголосивши, що після шоку для усіх від зустрічі на Алясці: «Україна змогла не програти. Разом з європейською командою». Читайте і дивіться за лінком

«Смикнули за шнурок і смерть полетіла вперед»: як на фронті працює українська САУ «Богдана»

Самохідна артилерійська установка «Богдана» – чи не найяскравіший приклад розвитку оборонно-промислового комплексу України під час повномасштабної війни.

Якщо у 2022 році перша українська гармата натовського калібру 155 мм перебувала на стадії випробувань, то нині ЗСУ отримують десятки таких гармат щомісяця.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) провели день із розрахунком «Богдани» 48-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ на Харківщині та розпитали про їхні враження від української САУ. Дивіться і читайте тут

Рєпін по-сучасному. Як українські вояки пишуть листа Путіну

Найвідоміша картина українського художника Іллі Рєпіна (Ріпина) «Запорожці пишуть листа турецькому султану» несподівано стала актуальною під час російсько-української війни.

Тільки тепер листи пишуть сучасні козаки – воїни ЗСУ і не турецькому султану Мехмеду IV, а очільнику Росії Володимиру Путіну. Що спонукає українських військових на це і що вони можуть написати кремлівському керманичу?

«Рєпін – художник не вчорашнього дня, не вчорашньої епохи, а дуже сучасний. І для війни, і для української перемоги», – каже заступниця директора з наукової роботи Музею Рєпіна в ЧугуєвіОльга Шевченко. Дивіться і читайте за лінком

Єленський: якщо УПЦ МП не розвірве зв’язки з російською церквою, Держетнополітики піде до суду

У липні Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надіслала Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення порушень, повідомив в ефірі телемарафону голова служби Віктор Єленський.

Він уточнив: йдеться про виявлені порушення закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який забороняє діяльність організацій, афілійованих із РПЦ. Держетнополітики вимагала від Української православної церкви усунути ознаки такої афіліації.

За словами голови Держетнополітики, його служба ще не отримала від Київської митрополії УПЦ (МП) офіційної відповіді. Водночас, додав він, митрополія вже висловила намір не виконувати ці вимоги. Більше інформації тут

«В України все буде добре» – афонський монах, який писав Томос для ПЦУ

Україна вже понад три десятиліття є незалежною державою після краху СРСР. І, окрім політичної чи економічної незалежності, не менше значення має і незалежність духовна.

З кінця 2018 року в Україні діє автокефальна помісна Православна церква України (ПЦУ), яка 6 січня 2019 року отримала Томос (акт надання автокефалії) від Вселенського патріарха Варфоломія.

Радіо Свобода побувало на Афоні в монастирі, де працює монах Лука, який писав Томос для ПЦУ. Він не сумнівається, що Україна пройде і нинішнє випробування війною:

«Війна – це недобре для України. Я хочу, щоб війна якнайшвидше зупинилася і був мир. Хочу передати мою любов людям України. Я молюся за українців і прошу Бога, щоб він дав мир Україні. Я також дуже щасливий від того, що бачу багато людей з України на Афоні», – каже монах Лука. Більше про це тут

