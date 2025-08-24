«Народ має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем незалежності. Вони наголосили, що США підтримують суверенітет України.

Звернення президента США опублікував український лідер Володимир Зеленський.

«Народ України має незламний дух, а мужність Вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають Вашу боротьбу, вшановують Ваші жертви і вірять у Ваше майбутнє як незалежної держави», – зазначив Трамп.

За його словами, «настав час покласти край безглуздим вбивствам». Тому США підтримують переговори про укладення угоди, яка «приведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України».

Зеленський подякував Трампу за привітання і зазначив, що України та США можуть покласти край війні, працюючи разом.

«Ми цінуємо ваші добрі слова для українського народу та дякуємо Сполученим Штатам за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше: незалежність, свободу та гарантований мир», – підкреслив він.

24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. Свято встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що закріпив новий статус держави. Остаточно цей статус закріпив загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року, коли 90,32% громадян підтримали незалежність.



