В Софії Київській відкрилася виставка про один із найдавніших храмів Русі – Спас Чернігівський

Напередодні Дня Незалежності України в Софії Київській відкрилася виставка про історію одного з найстарших храмів України – Спасо-Преображенського собору в Чернігові, який був головним храмом Чернігівського князівства часів Русі, передає кореспондент Радіо Свобода.

Виставку підготували Національний заповідник «Чернігів стародавній» у співпраці з Національним заповідником «Софія Київська» та Музеєм Шереметьєвих.

«Виставка вперше підняла діалог про Спасо-Преображенський собор ХІ століття на найвищий щабель: про його тисячолітню унікальну історію, про його неповторну архітектуру, про його надзвичайну національну цінність та нерозривний зв’язок із Софією Київською», – розповіла Радіо Свобода директорка заповідника «Чернігів стародавній» Наталя Реброва.

Спасо-Преображенський собор ХІ століття – один із найдавніших та найкраще збережених храмів княжої доби на теренах Східної Європи, який, як кажуть фахівці, не має аналогів в архітектурі.

«Вже понад 1000 років Спас Чернігівський є символом нашої державності, центром духовності на Лівобережжі та пантеоном чернігівських князів. Спасо-Преображенський собор має всі підстави стати важливим центром державного, культурного та духовного життя, таким, яким на сьогодні є Софія Київська», – сказала Реброва.

За її словами, виставка в Києві вперше зібрала 52 унікальних артефакти XI-XII століть з історії Спасо-Преображенського собору із трьох інституцій України.

Виставка присвячена Марині Гриценко – музейниці з Чернігова, яка загинула 7 серпня 2025 року, захищаючи Україну в лавах ЗСУ.