До МЗС Румунії викликали посла РФ через російський дрон

До Міністерства закордонних справ Румунії 14 вересня на знак протесту проти вторгнення російського безпілотника в її повітряний простір викликали посла Росії.

Як передає Румунська служба Радіо Свобода, про те, що до МЗС викликали російського посла в Бухаресті Володимира Ліпаєва повідомила міністерка закордонних справ Оана Цою.

Міністерство закордонних справ Румунії ввечері 14 вересня заявило, що «румунська сторона висловила рішучий протест проти цього неприйнятного і безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії».

«Такі повторювані ситуації означають ескалацію і посилення загроз регіональній безпеці. Російську сторону попросили негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути майбутніх порушень повітряного простору Румунії. Румунія постійно контактує зі своїми союзниками й іншими членами ЄС», – заявили у відомстві.

Сьогодні вранці Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник, помічений напередодні ввечері в румунському повітряному просторі, був російським. Йдеться про БпЛА типу «Герань», що використовується для атак РФ на Україну, заявило міністерство.

За даними відомства, дрон пролетів близько 50 хвилин із північного сходу на південний захід уздовж Кілійського рукава Дунаю, який утворює румунсько-український кордон. Пізніше безпілотник попрямував у бік України і залишив повітряний простір Румунії. Два румунські винищувачі F-16 піднялися в повітря і спостерігали за дроном.

Пілоти F-16 отримали дозвіл від своїх командирів стріляти по безпілотнику, але «вони оцінили супутні ризики і вирішили не відкривати вогонь», йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Цей інцидент стався після того, як Польща збила кілька з майже 20 російських безпілотників, яку порушили її повітряний простір 10 вересня. Це був перший випадок, коли сили НАТО відкрили вогонь по російських цілях із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міноборони Росії інцидент у Румунії не коментувало.

Після порушення повітряного простору Польщі дронами РФ у російському відомстві стверджували, що його війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».