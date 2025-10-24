Хорватія повертає обов’язкову військову підготовку – рішення парламенту

Парламент Хорватії ухвалив зміни в законодавстві, які передбачають обов’язкову базову військову підготовку, повідомляють місцеві медіа та Міністерство оборони країни 24 жовтня.

Рішення підтримали 84 депутати, 30 утрималися, 11 проголосували проти.

Базова військова підготовка триватиме два місяці, перші призови розпочнуться до кінця цього року. Очікується, що перші призовники почнуть проходження служби на початку наступного року.

Міноборони країни зазначає, що рішення ухвалили «відповідно до європейських тенденцій та змін безпекових умов, дедалі частіших стихійних лих та кризових ситуацій». За даними відомства, за 17 років, що минули з моменту скасування обов’язкової військової служби, близько 300 тисяч хорватів не отримували жодної військової підготовки.

«Мета програми – навчити молодь базових військових навичок, щоб отримати знання та вміння, необхідні в кризових ситуаціях, і таким чином зробити внесок у національну безпеку. Підготовлені призовники стають важливою частиною резерву Збройних сил республіки Хорватія та зміцнюють обороноздатність країни», – йдеться в повідомленні.

Міноборони планує щорічно призивати близько 4 тисяч новобранців п’ятьма чергами по 800 людей. Навчання триватиме два місяці в трьох локаціях – містах Кнін, Слунь і Пожега.

До першої групи призовників увійдуть юнаки, яким у 2026 році виповнюється 19 років. Підготовці також можуть підлягати чоловіки від 19 до 30 років. Жінки можуть долучатися до проходження служби добровільно.





Хорватія відмовилася від призову й перейшла на добровільну службу в 2008 році. У 2009-му ця країна увійшла до НАТО.

У вересні депутати російської Державної думи ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає призов громадян на військову службу впродовж усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня.

За оцінкою ISW, дані про нарощування військового виробництва в Росії свідчать про намір Кремля переозброїти армію та готуватися до можливого нового «масштабного конфлікту» з НАТО після завершення війни в Україні.











