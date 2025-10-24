Генштаб ЗСУ: від початку доби армія Росії 37 разів атакувала на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 жовтня.

Зокрема, Сили оборони відбили один російський штурм на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники атакували 11 разів, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські підрозділи чотири рази намагалися прорватися на позиції ЗСУ в районах Степової Новоселівки та в бік Піщаного, одна атака триває.

Штаб фіксує російські атаки та бої на Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються», – повідомляє командування.





Ще 19 російських атак штаб зафіксував на Олександрівському напрямку, одна сутичка триває на момент зведення.

На Оріхівському напрямку війська РФ шість разів намагалися просунутися поблизу Степового та в бік Новоандріївки й Новоданилівки. На Придніпровському напрямку російська армія здійснила «три безрезультатних спроби наступу», зазнала втрат, додає Генштаб.

16 жовтня Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.



