Фейки замість перемог. Росія застосовує дезінформацію, як інформаційну зброю

Росія в наступному році планує збільшити витрати на пропаганду на 54%. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це показує пріоритети агресора: РФ не може перемогти на полі бою, тому робить ставку на дезінформацію.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» вирішив дослідити, які фейки Росія поширює на окупованій та підконтрольній українській владі частинах півдня України.

«Жителі України можуть розраховувати на чесні вибори тільки при Росії», – заявив 22 жовтня призначений Росією керувати захопленою частиною Херсонської області Володимир Сальдо. У реальності представники російської організації «Голос» знаходять системні порушення під час кожної виборчої кампанії у РФ.

Зокрема, на останніх виборах президента в березні 2024 року бюджетників змушували голосувати під наглядом керівництва, а на деяких дільницях спостерігачі знаходили бюлетені в урнах ще до початку голосування.

В Україні ж вибори не проводять через воєнний стан, який був запроваджений після повномасштабного нападу Росії на Україну. Сальдо у своєму пості не згадав ані про справжню ситуацію з виборами у Росії, ані про те, чому в Україні їх немає. Це один з прикладів дезінформації щодо України, які поширює російська влада та підпорядковані їй окупаційні діячі.

Армія РФ контролює частину Херсона?

Херсонське онлайн-медіа «МОСТ» системно досліджує пропаганду, спрямовану на регіон. Зокрема, вранці 15 жовтня низка ресурсів повідомила, що російські військові висадилися на «Острові» в Херсоні. Йдеться про мікрорайон «Корабел», розташований на Карантинному острові.

Командування 34-ї бригади берегової оборони морської піхоти, яка діє на херсонському напрямку, спростувало ці твердження.

Головний редактор видання «МОСТ» Сергій Нікітенко каже, що Росія періодично вкидає інформацію про захоплення тієї чи іншої частини Херсону.

Не існує ніякого району Херсона на лівому березі, ніякої промзони, про яку він там розповідає, і що її контролює Росія

«Колеги, які досліджують цю тему, кажуть, що вже є закономірність, що кожної осені і кожної весни протягом двох-трьох років у росіян – загострення. Вони розповідають про те, що їх війська вже перепливали Дніпро і захопили частину території на правому березі.

Зараз вони розповідають, що вони мікрорайон «Корабел» захопили і дійшло вже до того, що окупаційний губернатор Сальдо каже про те, що існує якийсь район Херсону на лівому березі Дніпра, який контролює Росія.

Хоча будь-яка людина, яка була в Херсоні, знає, що не існує ніякого району Херсону на лівому березі, ніякої промзони, про яку він там розповідає, і що її контролює Росія», – розповів він.

Про те, що російські військові нібито контролюють промзону Херсону на лівому березі Дніпра, Володимир Сальдо заявив 19 жовтня у коментарі російському державному агентству ТАСС. Він запевнив, що, мовляв, «звільнення» Херсона вже розпочали.

Тобто йдеться про спробу повторної окупації обласного центру.

Реагувати на фейки, в тому числі з вуст окупаційного «губернатора», часто доводиться й речнику Сил оборони півдня Владиславу Волошину.

Острови залишаються під контролем Сил оборони України, ми їх знищуємо і ми тримаємо надійну оборону

«Ну, найчастіше противник вкидає фейки про те, що він вже висадився на правому березі, що він провів вдале форсування, і вже його групи входять у Херсон чи тримають там під контролем якісь з островів. Проте все це повна маячня, тому що противник не може навіть висадитись на певній кількості островів. І ці острови залишаються під контролем Сил оборони України, ми їх знищуємо і ми тримаємо надійну оборону цього району», – запевняє речник.



Головний редактор онлайн-медіа «МОСТ» Сергій Нікітенко припускає, що фейки про висадку російського десанту в Херсоні спрямовані насамперед на внутрішню російську аудиторію:

«Мені дуже важко взагалі зрозуміти, хто цільова аудиторія цих меседжів. Інколи нам здається, що вони виробляються для російської аудиторії, бо це часто транслюють загальноросійські медіа – пропагандистські. Транслюють саме оці вигадки. Таке враження, що вони хочуть переконати не мешканців тимчасово окупованої частини Херсонщини й не мешканців України, а більше, мабуть, от цього російського глядача, читача, якому потрібні якісь перемоги.

Ніхто з них вже не полізе перевіряти, чи є якийсь там мікрорайон на лівому березі, чи де взагалі той Херсон знаходиться. Тому це такий інформаційний шум, який створює таку переможну перемогу для росіян»

«Борються за свідомість людей в окупації»

Онлайн-медіа «Перший Запорізький» досліджує російську пропаганду, спрямовану на захоплену Росією частину області.

Журналіст видання Олександр Носок нагадує, що перш ніж розгортати власну мережу, Росія зачистила інформаційний простір.

Окупанти одразу витіснили український інформаційний простір із захоплених територій

«Після початку повномасштабного вторгнення, за даними Інституту масової інформації, у Запорізькій області припинили роботу понад 50 редакцій. Це найбільший показник серед усіх регіонів. Окупанти одразу витіснили український інформаційний простір із захоплених територій і створили там десятки власних медіа.

Це і телеканали, і радіостанції, і газети. Усі вони систематично поширюють дезінформацію та антиукраїнські наративи. У Telegram так взагалі функціонують цілі мережі пропагандистських каналів з великою аудиторією, які підсилюють одне одного завдяки дублюванню інформації та репосту», – зауважив він.



Олександр Носок додає, що Росія не тільки розглядає жителів окупованих територій як споживачів пропаганди, але прагне втягнути їх у створення фейків.



«Зокрема, через мілітарні рухи вони навчають українську молодь створювати Telegram-канали та поширювати дезінформацію про Україну. Тому кількість таких небезпечних ресурсів постійно зростає і це дійсно велика загроза, тому що відбувається справжня боротьба за свідомість людей в окупації», – зазначив він.

Ворог не може остаточно взяти під контроль ні Кам'янське, ні Плавні, ні зайти в Приморське

Ситуація на фронті теж є постійною темою російської дезінформації і в Запорізькій області, зазначає речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Окупанти заявляють про захоплення населених пунктів, які насправді не контролюють.

«Ворог часто розповідає, що він взяв під контроль Кам'янське, але там і по сьогодні є наші позиції. Сьогодні в Кам'янському перебувають бійці Сил оборони України, і ворог не може остаточно витіснити нас з цього населеного пункту, не може остаточно взяти під контроль ні Кам'янське, ні Плавні, ні зайти в Приморське. Тому на цьому напрямку також російська ворожа пропаганда розповідає, що в них є якісь результати, є якісь успіхи, насправді цього в них немає», – каже речник.

Фейки для виправдання агресії

Російські ресурси постять фейки, щоб виправдати удари по українських цивільних обʼєктах, каже журналіст Носок. За його словами, щодо Запорізької області такі повідомлення першим публікує голова комісії Громадської палати РФ Володимир Рогов. Він є громадянином України, який перейшов на бік окупантів. Український суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

«От, наприклад, після прямого обстрілу готелю «Грант-Палас», розташованого в житловому районі Запоріжжя у вересні 2024 року, Рогов виправдовував атаку якраз тим, що там нібито переховувалися іноземні найманці та українські військові. Він заявив, що саме їх там знищили та що жертв серед цивільних немає.

Внаслідок удару загинула жінка з сином, а четверо людей, серед яких була дитина, отримали поранення

Насправді ж, ніяких військових там, звісно, не було. Внаслідок удару загинула жінка з сином, а четверо людей, серед яких була дитина, отримали поранення. А 8 січня 2025 року російські війська знову завдали ударів по Запоріжжю, бомби влучили просто в місті у скупчення людей. Загинуло 13 осіб, понад сотня була поранена. А той же Володимира Рогов, а за ним слідом і всі пропагандистські канали, заявили, що цілю нібито були цехи місцевого заводу, а жертви серед цивільних – це, мовляв, наслідком роботи української протиповітряної оборони. І прикладів таких фейків насправді дуже багато», – зазначив Рогов.

«Щаслива окупація»

Життя окупованих територій теж є повторюваною темою російських фейків. Зокрема, каже Носок, щороку Росія заявляє про рекордний туристичний сезон на окупованому Азовському узбережжі, хоча відпочивальників там – обмаль. Також окупанти привласнюють досягнення української влади.

До прикладу, в Кирилівці до початку повномасштабного вторгнення за кошти українського бюджету збудували амбулаторію. Залишалося накрити дах і зробити косметичний ремонт. Підконтрольна Росії влада завершила роботи й подала відкриття амбулаторії як власне досягнення.

Насамперед поширюють наративи про нібито процвітання захоплених територій Запорізької області

«Через свої ресурси росіяни насамперед поширюють наративи про нібито процвітання захоплених територій Запорізької області. І от пропаганда подає картину, де життя мешканців нібито покращується, школи і підприємства відновлюються, а економіка розвивається завдяки новому порядку. Буцімто під російським прапором панує стабільність і добробут. От така собі щаслива окупація.

Насправді реальність зовсім інша. Ми досліджуємо ситуацію і бачимо, що за цими гучними гаслами часто взагалі немає якихось реальних дій. І вони за понад три роки не можуть відновити навіть довоєнний рівень життя», – наголошує журналіст.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Мета – зрив української мобілізації»

Представниця громадської організації «Інститут масової інформації» Наталія Виговська помітила зміни в управлінні пропагандистськими ресурсами на окупованій частині області. Йдеться про підпорядкування каналів під псевдодержавні структури.

«На сьогодні, можна сказати, що всі ключові медіа, які працюють на окупованій території, підпорядковуються окупаційній владі. Тобто, наприклад, власник медіахолдингу «ЗАмедіа» – це так зване окупаційне Мінцифри, куди виконувачкою обов'язків генерального директора була назначена жінка з Криму і яка теж має стосунок до цього міністерства.

Тобто максимально зачищається все. Це абсолютно державні структури, які працюють за калькою державних російських пропагандистських медіа, так само як вони працюють в Росії в цілому», – розповіла вона.

Російські пропагандисти намагаються вплинути й на жителів підконтрольної українській владі території, зазначає Виговська. Одна з головних цілей тут – зрив мобілізації до Сил оборони України.

Другий дуже-дуже потужний наратив – системна дискредитація ЗСУ

«Вкидається просто якась неймовірна кількість маніпуляцій, неймовірна кількість фейків. І, на жаль, велика частина з них базується на контенті, який, наприклад, розповсюджують якісь українські телеграм-канали. Хтось закидує новину, хтось закидує якесь відео, в якому немає контексту, пояснень. Але є відео, де «страшні», «жахливі» ТЦКшники, знущаються з чергового чоловіка.

Другий дуже-дуже потужний наратив – системна дискредитація ЗСУ, починаючи з того, як начебто ЗСУ спрямовують мінідрони, щоб «вбивати» мирних мешканців на прифронтових територіях, до речі, навіть не на ТОТ, а на прифронтових територіях, закінчуючи черговими сатанинськими поклоніннями», – поділилась дослідниця.

На думку Виговської, після збільшення фінансування російська пропаганда стане ще агресивнішою. Вона ставить питання, як протидіяти їй не тільки на окупованих територіях, але й на підконтрольній українській владі частині країни.