Російський дрон поцілив по маршрутці на Сумщині, поранені п’ятеро людей

Наслідки обстрілу міста Білопілля на Сумщині, архівне фото
Російські військові ввечері 26 жовтня поцілили по мікроавтобусу, який рухався в бік обласного центру по трасі Суми – Білопілля, повідомили голова ОВА Олег Григоров і прокуратура Сумщини.

«Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина в тяжкому стані. Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, який рухався в бік Сум, згорів ущент. На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо», – написав очільник області.

За даними прокуратури, атака сталася близько 16:50, у транспортному засобі перебували п’ятеро пасажирів і водій.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

