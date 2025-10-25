Російські війська завдали удару по вітряку у Краматорську – міськрада

Російські війська завдали удару по вітряку у Краматорську, повідомляє телеграмі міськрада.

«Сьогодні, 25 жовтня о 17:28, з використанням ударного БпЛА окупанти завдали удару по вітряній турбіні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні

Остаточні наслідки встановлюються.

Напередодні голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко заявив, що вранці 24 жовтня російські війська завдали удару по вітряній турбіні.

Краматорська вітрова електростанція передбачала установку вітроенергетичних установок потужністю 4,5 МВт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



