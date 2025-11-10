Канада анонсувала теми зустрічі дипломатів G7, до якої долучиться Сибіга

Канада офіційно анонсувала зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи», яка пройде в регіоні Ніагара 11 і 12 листопада. Про це йдеться на сайті канадського головування в G7.

За повідомленням, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд збирає партнерів по організації, «щоб обговорити глобальні виклики та посилити міжнародну співпрацю».

Теми включатимуть:

безпеку,

процвітання та

економічну стійкість

Окрім членів G7, на зустріч запросили Україну, Австралію, Бразилію, Індію, Саудівську Аравію, Мексику, Південну Корею та Південну Африку.

У жовтні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запрошення від Ананд на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7.