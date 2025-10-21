Сибіга повідомив про запрошення на зустріч голів МЗС країн «Групи семи»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 21 жовтня провів розмову з головою МЗС Канади Анітою Ананд. За його словами, розмова стосувалася зусиль із досягнення миру та атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

«Не маючи змоги досягти результатів на полі бою, Москва намагається використовувати зиму як зброю проти українців, навмисно позбавляючи людей електроенергії та води. Ми можемо протистояти цьому терору разом, посилюючи підтримку України, включаючи термінову енергетичну допомогу», – прокоментував він.

Сибіга привітав поточне головування Канади у «Групі семи» та висловив надію на рішучі кроки щодо забезпечення України додатковим обладнанням, енергетичними ресурсами та засобами протиповітряної оборони напередодні зимового сезону.

Він зокрема подякував Канаді за запрошення міністерки енергетики України Світлани Гринчук на зустріч міністрів енергетики G7 у Торонто цього місяця.

«Ми також обговорили посилення санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відновлення України», – зазначив він.

Сибіга подякував Оттаві за лідерство в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Крім того, він додав, що подякував Ананд за «запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7 та висловив сподівання на подальші важливі рішення на підтримку України».

Ананд поширила повідомлення Сибіги, не коментуючи зустріч.

Наступна зустріч голів МЗС країн «Групи семи» запланована на 11 листопада в провінції Онтаріо.