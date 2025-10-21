Доступність посилання

МЗС: з наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги Україні на 35 мільйонів євро

Фонд URTF дає змогу задовольнити найнагальніші потреби, зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення
Швеція збільшить підтримку фонду URTF Світового банку для допомоги України на 35 мільйонів євро з наближенням зими, повідомили в МЗС країни.

«З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF) Світового банку на 385 мільйонів шведських крон (35 мільйонів євро – ред.). Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби, зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Станом на вересень, за Мінфіну, від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.

Станом на вересень 2025 року, URTF мобілізував понад 2,4 мільярда доларів США внесків донорів, з яких 2 мільярди доларів США було запрограмовано, а 1,4 мільярда доларів США було виплачено. Заходи, що підтримуються URTF, охопили понад 20 мільйонів українців, з яких 10,2 мільйона – жінки.

Програма URTF спрямована на три напрямки: спроможність уряду та допомога; відновлення, реконструкція та реформи; міжгалузевий напрямок ефективності розвитку та управління.

З 24 лютого 2022 року вторгнення Росії в Україну спричинило жертви та труднощі серед цивільного населення, пошкодження інфраструктури та виробничих активів, а також порушило роботу економіки. Згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб (RDNA4) Світового банку, прямі збитки досягли 176 мільярдів доларів, а загальна вартість реконструкції та відновлення оцінюється в 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття. Найбільше постраждали житло, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.


