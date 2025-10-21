МЗС: з наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги Україні на 35 мільйонів євро

Швеція збільшить підтримку фонду URTF Світового банку для допомоги України на 35 мільйонів євро з наближенням зими, повідомили в МЗС країни.



«З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF) Світового банку на 385 мільйонів шведських крон (35 мільйонів євро – ред.). Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби, зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Станом на вересень, за Мінфіну, від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.

Станом на вересень 2025 року, URTF мобілізував понад 2,4 мільярда доларів США внесків донорів, з яких 2 мільярди доларів США було запрограмовано, а 1,4 мільярда доларів США було виплачено. Заходи, що підтримуються URTF, охопили понад 20 мільйонів українців, з яких 10,2 мільйона – жінки.

Програма URTF спрямована на три напрямки: спроможність уряду та допомога; відновлення, реконструкція та реформи; міжгалузевий напрямок ефективності розвитку та управління.

З 24 лютого 2022 року вторгнення Росії в Україну спричинило жертви та труднощі серед цивільного населення, пошкодження інфраструктури та виробничих активів, а також порушило роботу економіки. Згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб (RDNA4) Світового банку, прямі збитки досягли 176 мільярдів доларів, а загальна вартість реконструкції та відновлення оцінюється в 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття. Найбільше постраждали житло, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.



