Україна запровадила санкції щодо посадовців РФ, зокрема проти посланця Путіна Дмитрієва – ОП

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки й оборони України щодо санкцій проти високопосадовців Росії і російських видавництв, повідомила 9 листопада пресслужба голови держави.

За повідомленням, перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, «які є учасниками злочинів проти України й українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави і впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України».

Як заявили в ОП, відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також спецпредставник російського президента, фінансист Кирило Дмитрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, й особи, які виправдовують збройну агресію РФ.

Зеленський заявив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам.

Другий указ, як повідомили в ОП, запроваджує санкції проти п’яти юридичних осіб: російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

«Працюватимемо над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу», – заявив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Дмитрієв, щодо якого Україна запровадила санкції, брав участь в обговореннях відносин США і Росії у Вашингтоні.

Минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Дмитрієва «російським пропагандистом».

Ведуча CBS News Маргарет Бреннан запитала Бессента, чи правий Дмитрієв, який під час візиту до США сказав, що американські санкції «не вплинуть на російську економіку». «Маргарет, ви справді збираєтеся публікувати те, що каже російський пропагандист? Що ще він може сказати?» – відповів Бессент, додавши, що економіка Росії зараз є військовою економікою з «фактично нульовим» зростанням та інфляцією понад 20%.

Голова Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв прилітав до США для проведення «офіційних» переговорів 24 жовтня – після того, як Трамп оголосив про скасування зустрічі з Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

За підсумками візиту Дмитрієв заявив, що «дуже чітко» доносить до США позицію Путіна про те, що «тільки конструктивний та поважний діалог принесе плоди».

Президент Володимир Зеленський 27 червня увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.

За його словами, це рішення спрямоване на «максимально жорсткі наслідки для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну».