У ЄС прокоментували підготовку наступного пакету санкцій проти Росії

У Єврокомісії заявили, що працюють над «новими способами посилення тиску» на російського лідера Володимира Путіна. У такий спосіб там відповіли на запитання журналістів щодо роботи над наступним, 20-м пакетом санкцій, на який очікує президент України Володимир Зеленський упродовж місяця.

Водночас у Єврокомісії відмовилися уточнити, що саме може увійти до потенційного пакету.

«Робота над санкціями є конфіденційною, як і терміни (можливої презентації пропозиції – ред.), але, звичайно, ми постійно над цим працюємо», – заявила речниця Аніта Гіпер, відповідаючи кореспондентці Радіо Свобода.

Роботу над санкціями проти Росії в Єврокомісії підтвердили й у контексті останніх атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Путін знову продовжує тероризувати українців… Ми постійно працюємо над санкціями, над підтримкою України в енергетичній галузі, над військовою допомогою їй, а також продовжуємо нашу роботу з країнами-партнерами в плані мобілізації подальшої підтримки», – зазначила Гіпер.

У відеозверненні від 9 листопада президент України заявив, що «разом з партнерами в Євросоюзі» триває підготовка над наступним, 20-м пакетом санкцій. Зеленський очікує на наповнення його змістом упродовж місяця й пропонує додати туди російських фізосіб і компанії, «які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей».

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.