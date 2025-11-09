Україна очікує протягом місяця підготовку наступного пакету санкцій ЄС проти Росії – Зеленський

Україна очікує протягом місяця підготовку наступного пакету санкцій ЄС проти Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже й двадцятий пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету, і пропонуємо додати у 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей – проти цього має бути дійсно глобальний тиск», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, у новому пакеті санкцій ЄС також повинно бути значно більше тиску на «всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву».

«Це дуже важливо. Кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти з інших країн, конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніше, і це відповідальність зокрема МЗС України», – додав він.

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



