ЗМІ: мирний план США передбачає сплату Росією орендної плати за Донбас

Київ поступиться контролем над східним регіоном Донбасу, але збереже юридичне право власності, Росія сплачуватиме «нерозголошену орендну плату» за фактичний контроль над регіоном, повідомили The Telegraph офіційні особи, знайомі з угодою.

«В обмін на територію Москва може сплатити земельний збір, щоб компенсувати фінансові втрати, понесені Україною через втрату доступу до своїх земель. Згідно зі своєю конституцією, Україна зобов’язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться – чого можна уникнути в угоді про оренду», – пише The Telegraph.

Але в публікації немає згадок про Запорізьку та Херсонську області, які частково окуповані військами РФ, на які Москва озвучувала свої територіальні претензії. Також немає згадки про Крим, який РФ окупувала в 2024 році.

Джерела видання повідомили, що Білий дім сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він повинен погодитися на умови, відчуваючи слабкість через корупційний скандал, що охопив українського президента.

Як пише The Telegraph, план США також заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні, передбачає, що російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус на окупованих територіях.

За даними NBC News, план мирного врегулювання війни РФ проти України, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли у консультаціях з Москвою, уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа.

Міжнародні медіа напередодні повідомили, що новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає скорочення чисельності Збройних сил України та скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times та Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Тим часом Москва заявила, що відкрита до переговорів щодо України, додавши, що може організувати телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно.

Київ офіційно не реагував на ці повідомлення.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в Телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку. Як повідомило Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, ця зустріч не відбулася.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».



