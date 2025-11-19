«Слуги» проти Єрмака: Зеленського дотиснуть? «Плівки Міндіча» і таємний план США і РФ

«Міндічгейт» у розвитку

Верховна Рада України відправила у відставку двох міністрів: міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше депутати вимагали від прем’єрки Юлії Свириденко, а також від міністрів юстиції та енергетики Германа Галущенка та Світлани Гринчук звіту перед тим, як голосувати за відставку цих двох урядовців. Але Свириденко до депутатів не прийшла, замість неї віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка представив проєкт постанови про звільнення двох міністрів.

Галущенка та Гринчук на засіданні Ради також не було.

Тарас Качка, відповідаючи на запитання депутатів, зазначив, що відряджень цих посадовців не було, а фактів про перетин кордону ними також немає.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування «плівок Міндіча» Аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

НБУ заявило 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні». У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову. Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію. Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.

Крім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Раніше наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, аби переслідувати детективів НАБУ. А за даними депутата, він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні.

Наразі коментарів Андрія Єрмака не було. Щойно керівник ОП відповість на запит Радіо Свобода – ми опублікуємо його відповідь.

Тим часом «Слуги народу» підписуються під ідеєю перезапустити коаліцію і відставити усіх причетних до «плівок Міндіча».

17 листопада дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді України на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі.

Тим часом нині Єрмак перебуває із Зеленським у відрядженні у Туреччині

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив зранку 19 листопада, що прибув до Туреччини в складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

«Усі заплановані зустрічі відбуваються вчасно та в продуктивній робочій атмосфері. Я постійно спілкуюся з представниками адміністрації президента США, включно зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Разом із нашими американськими партнерами ми працюємо над тим, щоб припинити війну Росії проти України та забезпечити справедливий і міцний мир», – написав високопосадовець у мережі Х.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня проводить міжнародне турне, в межах якого відвідав, зокрема, Францію, де провів переговори з лідером цієї країни Емманюелем Макроном.

18 листопада в Іспанії Зеленський отримав запевнення від прем’єр-міністра Педро Санчеса про надання військової та енергетичної допомоги Україні.

Поїздка відбувається на тлі повідомлень видань Politico та Axios про те, що США таємно співпрацюють із Кремлем над новим планом завершення війни. Потенційну угоду обговорюють без участі України.

