«Міндічгейт» (не) загрожує Єрмаку? Питаємо директора НАБУ і депутатів про «Алі-Бабу»

«Міндічгейт» у розвитку

Верховна Рада України не змогла відправити у відставку двох урядовців Серед фігурантів справи, зокрема, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд.Очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.. Депутати фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну з вимогою відставити весь уряд Юлії Свириденко.

Тим часом у фракції «Слуга народу» формується крило, що вимагає відставки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, кажуть джерела кількох медіа. Напередодні народний депутат Ярослав Железняк писав, що на записах НАБУ 10 листопада антикорупційні органи заявили про операцію «Мідас» – «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики. Тоді НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Раніше наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, аби переслідувати детективів НАБУ. А за даними депутата, він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це булоЗгодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури..

Наразі коментарів Андрія Єрмака не було. Щойно керівник ОП відповість на запит Радіо Свобода – ми опублікуємо його відповідь.

Чи має Єрмак йти у відставку?

Чи мають піти у відставку прем’єрка та всі її міністри?

Як діятиме Зеленський?

Якими будуть висновки політичної кризи?

Президента допитуватимуть?

Міндіча знайдуть і повернуть в Україну?

Роль Деркача у схемах?

Підозри у держзрадах будуть?

Розмова з керівником НАБУ Семеном Кривоносом

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос висловив думку, що оприлюднення розслідування в справі «Мідас» не відбулося б, якби в липні влада не відступила від спроб послабити незалежність антикорупційних органів Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це булоЗгодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

На запитання про те, чи змогли б українці зараз чути оприлюднені плівки, якби парламент тоді залишив у силі законопроєкт, що фактично ліквідував би незалежність НАБУ і САП, Кривонос заявив:

«Я думаю, що цієї справи не було б. Вона була б точно знищена».

Семен Кривонос також повідомив в етері Радіо Свобода 18 листопада, що детективи Національного антикорупційного бюро України працюють над тим, щоб «запустити механізми» екстрадиції підозрюваного у відмиванні грошей на енергетиці.

За його словами, щоб розпочати процес, детективам необхідно ще провести ряд слідчих дій, отримати у Вищого антикорупційного суду рішення про обрання запобіжного заходу. Кривонос запевнив, що «детективи працюють в цьому напрямку».

Директор НАБУ заявив, що навіть за наявності у Тимура Міндіча ізраїльського громадянства екстрадувати його з Ізраїлю «не є абсолютно неможливою історією».

«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», – пояснив Кривонос.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.