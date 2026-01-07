Зеленський: США ведуть переговори з Росією про припинення вогню, але Москва поки що «крутить носом»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США ведуть перемовини з Росією і проговорюють різні варіанти щодо припинення вогню, однак поки що Москва «крутить носом».

«Американці точно ведуть перемовини з рускіми, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть», – сказав Зеленський журналістам, відповідаючи на запитання, чи планують США та союзники посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню.

Київ наполягає на необхідності припинення вогню перед укладенням мирної угоди та гарантіях безпеки для України.

Москва проти. У грудні в Кремлі заявили, що не допускають припинення вогню в Україні.



«Якщо йдеться про те, щоб створити привід для вимоги перемир’я, перепочинку, паузи на фронті, то це не пройде», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

У грудні аналітики Інституту вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році.

В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну.



