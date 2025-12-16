Україна й Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік – Мінкультури

Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік, повідомило Міністерство культури України.

За повідомленням, 16 грудня у Варшаві група, утворена наприкінці 2024 року під егідою міністрів культури обох країн, провела п’яте у 2025 році засідання.

У спільному комюніке, ухваленому учасниками робочої групи, згадано, що в 2025 році в межах спільних українсько-польських досліджень на території України проведені ексгумаційні роботи на місці колишнього села Пужники (Тернопільська область) і колишнього села Старі Збоїща (нині в межах Львова).

«За їхніми результатами ексгумовані тіла урочисто поховано 6 вересня і 14 листопада за участі родин жертв, духовенства, представників влади й громадських організацій обох держав. Також у 2025 році планується розвідувальний виїзд у село Угли (Рівненська область, Україна) з метою підготовки повномасштабних пошукових робіт у 2026 році. Українська експедиція за участі польської сторони провела пошукові роботи у селі Юречкова (Підкарпатське воєводство)», – йдеться в комюніке.

Згідно з документом, у 2026 році на території України планується продовжити роботи на місці колишнього села Пужники й у Львові (на території колишнього села Голоско), а на території Польщі – у Юречковій. На 2026 рік заплановані також пошуки й ексгумації з українського боку в Углах, а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька й Острівки. У Польщі аналогічні роботи заплановані в Сагрині й Ласкові.

Раніше Україна і Польща обмінялися списками місць пошуку й ексгумації останків «жертв взаємних історичних конфліктів» і дали дозволи на проведення ексгумаційних робіт.