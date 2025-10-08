УІНП після пошукових робіт в Юречковій: проситимемо в Польщі дозволу працювати на іншій ділянці

Українська сторона буде просити в польської дозволити роботи на іншій ділянці після того, як за результатами пошукових робіт української експедиції навколо пам’ятного хреста у селі Юречкова (Юркова) Підкарпатського воєводства (Польща) не виявили поховань бійців Української повстанської армії. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

«Якраз пошукові роботи, розвідка оприлюднює можливості інших поховань. Є робота на ландшафті з рельєфом, є розуміння, де може бути, де не може. У Юречковій ситуація така, що це перша спроба української експедиції на території Польщі. Це сам по собі дуже добрий сигнал. Ми будемо далі працювати і проситимемо у польської сторони дозволити роботи на іншій ділянці. Українські пошуковці подумають, де може бути поховання на цій території», – сказав Алфьоров.

За його словами, часто буває, що пам’ятна споруда, наприклад, хрест, може бути встановлена не безпосередньо на місці поховання.

«Хрест, меморіал може бути не в тому місці, де сама братська могила. Бо минув час, не залишилося конкретних спогадів, а є приблизні спогади. До того ж, коли ставили хрест чи меморіальний знак, то його встановлювали ще й у тих місцях, де він вписувався в ландшафт чи проглядався добре. Людський фактор зіграв свою роль», – сказав голова УІНП.

Він наголосив, що «нині головне – це процес, під час якого створюються алгоритми, які в подальшому не дадуть можливості українській і польській сторонам діяти інакше, і цими алгоритмами, які будуть створені, ми уникнемо і політизації процесу, і спроб змінити його».

Алфьоров також зазначив, що неправильно було називати експедицію в Юречковій ексгумацією, бо археологічні команди, які діють за домовленості польсько-української робочої групи, їдуть на пошуки.

«В Юречковій пройшов перший етап пошукових робіт через археологічну розвідку, в результаті якої створюються траншеї, щоб побачити стратиграфію поверхні, чи були там втручання. Якщо б побачили втручання в ґрунт, то можна копати вниз і досліджувати цю яму. Яма – це термін археологічний. Тому, це був перший виїзд української групи в цьому році. Раніше вони не практикувалися довший час», – сказав очільник УІНП.

4 жовтня Український інститут національної пам’яті повідомив, що в селі Юречкова (Підкарпатське воєводство, Польща) завершено етап пошукових робіт навколо пам’ятного хреста, початих 30 вересня. Ця територія вважається потенційним місцем захоронення бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році. Під час дослідження ділянки фахівці не виявили поховань. Роботи призупинені, але доцільно відновити їх після природного спаду рослинності, щоб мати змогу провести ретельніший огляд території, зазначили в УІНП.

Алфьоров в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що на сьогодні є новітні методи пошуку, коли використовують звукові сигнали – радари, «ехолоти». «Але в Юречковій це місце в лісі, де коріння дерев, заросла територія, і це унеможливлює використання нових методів. І дослідники працювали лопатами, мотобуром», – сказав він.

Проведення робіт стало можливим у результаті співпраці між урядами України і Польщі. Польська сторона забезпечила необхідний супровід, безпеку і створила сприятливі умови для пошукових заходів, що засвідчує прагнення обох держав до партнерства у збереженні історичної пам’яті та вшануванні загиблих, наголосили в УІНП.