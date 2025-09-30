Українська експедиція почала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі

Сьогодні в Польщі українська експедиція у складі дослідників меморіально-пошукового центру «Доля» зі Львова 30 вересня розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі, передає кореспондент Радіо Свобода.

Експедиція почала досліджувати територію посеред лісу у Карпатах у селі Юркові (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства. Ймовірно, тут можуть бути поховані до 18 вояків Української Повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році. За словами українських фахівців, упівці оборонялись, захищаючи цивільне українське населення від примусового вивезення.

У перший день сильний дощ у Бещадах завадив групі проведенню активних пошукових робіт. Але завдяки мотоблоку зняли перешкоди і стараються зняти шар землі до метра глибини , щоб зрозуміти, чи є сліди втручання.

На місці можливого поховання раніше встановили металевий хрест, і цю ділянку досліджують.





Бій у селі Юречкова відбувся 4 березня 1947 року, але далі від місця, де почали пошук. Як переносили загиблих упівців, чи перевезли їх возами і хто саме це робив, достеменно невідомо.

До Другої світової війни село належало до Добромильського повіту Львівського воєводства. Тут жили переважно українці греко-католицького віросповідання. У вересні 1939 року з приходом Червоної армії село Юречкова відійшло до СРСР і було у складі Дрогобицької області.

Після завершення війни у 1945 році село Юречкова відійшло до Польщі. Українське населення з цих терен почали примусово виселяти, але УПА з місцевих українців чинила опір.

З квітня 1947 року українське населення виселили з Юречкова під час операції «Вісла» на західні та північні терени Польщі. Примусова депортація стала наслідком домовленостей між радянською та польською комуністичними владами.





Українська і польська сторони обмінялись списками населених пунктів, де проводитимуть пошуково-ексгумаційні роботи жертв Другої світової війни.

Поляки мають намір провести дослідження у 13 місцях на території України, а українці ‒ у чотирьох. Вже завершені пошукові-ексгумаційні роботи в неіснуючому селі Пужники на Тернопільщині періоду 1945 року, де знайдені 42 останки цивільних і військових, а також у Львові ‒ віднайдені останки понад 40 воїнів Польської армії, які загинули у вересні 1939 року, обороняючи місто від німецького війська.

Україна не може запропонувати більше місць через війну, брак фахівців, частина яких мобілізована, і фінансові труднощі.

Читайте також: Про пріоритети Навроцького та «перевернуту історію». Інтерв’ю з послом України в Польщі

У селі Юречкова пошук проводять українські фахівці, а від польської сторони спостерігають представники польського інституту Національної пам’яті. Також польська поліція забезпечує охорону.

В Українському інституту національної пам’яті пояснили, що ця локація стала першою з переліку місць пам’яті українського народу на території Польщі, щодо якої отримано дозвіл польської держави на проведення пошукових та ексгумаційних робіт.

Українська група проводитиме пошук до 4 жовтня. Якщо виявлять останки, то розпочнуть їхню ексгумацію, яка триватиме до місяця.