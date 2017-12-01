Італійський фільм про «розстріли на Майдані» – «золотий рудник» дезінформації – огляд від робочої групи EEAS STRATCOM

На цьому тижні прокремлівські медіа дезінформували про Голодомор та «радянське вторгнення до Чехословаччини», вважають експерти. А також пропонують подивитись, як поширювали італійський фільм «про снайперів на Майдані». Про це та інше – у звіті від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Прокремлівська дезінформація «продовжувала тренди» двох попередніх тижнів, вважають експерти спеціальної групи для боротьби з пропагандою Росії у країнах Євросоюзу.

«Минулого разу ми побачили, що МЗС Росії неправильно приписують радянським солдатам заслуги за порятунок болгарських євреїв, на цьому тижні ми побачили ще більш екстремальну історичну «творчість»: радянське вторгнення до Чехословаччини було описано на офіційному телеканалі Міністерства оборони Росії «Звезда» як спосіб збереження миру та гармонії в регіоні. Це було фактично іноземне вороже вторгнення», – мовиться у звіті.

Також російські ЗМІ згадували Голодомор та повідомили, що неправдою було стверджувати, що це цілеспрямований голод, спрямований проти українців. І в іншому популярному телевізійному шоу на російському державному телебаченні казали, що то була насправді епідемія, яка забрала стільки життів у ті роки в Україні, а не навмисна політика сталінської епохи.

«Факти ж є такими, що у країні, яку колись називали «європейським хлібним кошиком», люди несподівано масово голодували внаслідок нестачі їжі, спричиненої навмисною політикою покарання українського селянства, що продовжувало протистояти радянській політиці колективізації», – пишуть автори звіту.

23 жовтня 2008 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка визнала Голодомор злочином проти людяності, спричиненим навмисною політикою сталінського СРСР. 28 квітня 2010 року резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи оголосила, що голод викликаний «жорстокими та навмисними діями та політикою радянського режиму», який був відповідальним за загибель «мільйонів невинних людей» в Україні, Білорусі, Казахстані, Молдові і Росії.

Нові міфи, стара тема

«Золотим рудником» дезінформації за минулий тиждень називають фільм італійського режисера Джана Мікалесіна, де стверджують, що вогонь по протестувальниках у лютому 2014 року в центрі Києва відкрили грузинські снайпери.

Історію висвітлювали основні російські телеканали та новини, а також новинні портали англійською та грузинською мовами. У звіті пропонують подивитись, як дезінформація була адаптована до різної аудиторії.

Для читачів англійською довіра до встановленого європейському засобу масової інформації має важливе значення. Веб-сайт, що поширює цю історію, починає з пояснення того, що «телевізійний документальний фільм виходить з основних засобів масової інформації» із «найпопулярнішого телевізійного каналу в Італії». Проте в наступній заяві говориться, що «західні корпоративні ЗМІ мовчали» про проблему, але «незалежні» забезпечили її поширення, що суперечить першому твердженню.

Для російської аудиторії було легше подати дезінформацію про грузинських снайперів. «Новина» про документальний фільм супроводжувалася звичайними звинуваченнями в тому, що «Україною керують нацисти», та запереченнями російської військовій присутності в Україні. Крім того, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі став найважливішою мішенню змов та дезінформації цієї осені, тому він «підійшов» під загальну «картину дезінформації».

Сайти грузинською мовою переважно висвітлювали це так, як і російські видання, відзначає Myth Detector. Одне з видань напряму звинуватило у стрілянині Саакашвілі – адже, за твердженням автора фільму, той на час подій Майдану нібито ще був президентом Грузії. Інше зробило це повідомлення ще простішим. Видання цитувало публікацію італійського журналіста на Facebook. «Снайпери визнали: лідери опозиції, підтримані ЄС, а не прихильники президента Януковича відкрили вогонь проти демонстрантів». Як завжди, ніяких доказів цих тверджень не надано.

У фільмі є оціночні судження і маніпуляції – StopFake

Як вважають журналісти порталу StopFake.org, у названому фільмі є фейки, оціночні судження та маніпуляції.

«Наприклад, як доказ використовується відео, завантажене в Youtube на приватному каналі користувача Константина Піонтковського. Відео знято через кілька секунд після убивства активіста Майдану Володимира Мельничука. На відео оператор запитує представника медичної служби: «Звідки вони стріляли?» Той відповідає: «З «України» (готель «Україна» – ред.). Розмова включена у фільм як підтвердження історії про «грузинських снайперів». Правда, за даними слідства, Володимира Мельничука вбили з калібру з автомата Калашникова (не зі снайперської ґвинтівки – ред.), а постріл був зроблений не з готелю «Україна», що доводить інше відео, зняте з будівлі Нацбанку України», – пише StopFake.

Також StopFake зазначає, що фільм Джана Мікалесіна з’явився в програмі Matrix на телеканалі Canale 5, власником якого є екс-прем'єр-міністр Італії, друг президента Росії Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні у 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.