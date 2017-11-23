У Литві викрили фейк про «українця-нелегала, що заробляв на пасажирах у Вільнюсі»

У середу видання Baltnews.lt повідомило, що «заповзятий» громадянин України нелегально перевозив пасажирів на жвавому міському маршруті на «лівому» автобусі у Вільнюсі, і таким чином заробляв по 3000 євро за добу. Журналісти видання Delfi, що поспілкувались із представниками громадського транспорту у Вільнюсі, пишуть, що це фейк.

Baltnews.lt пише: «Компанія Vilniaus viešasis transportas встановила, що «душманом» виявився мешканець Миколаєва Валерій Ягелло. Йому 37 років. Він прибув в Литву за туристичною візою ще в лютому 2016 року».

Видання додає, що віза українця «давно прострочена», і вона з самого початку не надавала дозволу працювати, а посвідчення на право керування транспортним засобом теж виявилося недійсним. Автобус начебто був взятий у лізинг, а пристрій, що списує оплату з електронних проїзних квитків, «був безпосередньо підключений до особистого банківського рахунку Ягелло», стверджує Baltnews.lt.

Про те, що ця новина – фейк, повідомляє видання Delfi. Представник компанії ЗАТ Vilniaus viešasis transportas Раса Норкене запевнила видання, що ані про такий випадок, ні про Ягелло компанія нічого не чула.

«Два згадані автобуси Volvo були списані ще у 2007 році – їх продали з аукціону, і вони були здані на металобрухт. Як і могли ці автобуси опинитись у цієї людини – бог знає. Але дурниця ще й те, що вони могли їздити як автобуси нашої компанії, адже вони дуже відрізняються, це навіть смішно», – прокоментувала Раса Норкене.

Вона також каже, що не розуміє, яким саме чином можна було заробити гроші. «У будь-якому разі, у всіх автобусах встановлена система е-квитка, вона діє майже 10 років, як він міг заробити? Ніякої логіки. А якщо продає талончики – де він їх міг взяти, з них доходи невеликі, вони не покриють навіть витрати на паливо. Та й пальне водії заливають на заправках автобусного парку», – сказала Норкене.

Як пише Delfi, інформацію про те, що система е-квитка була з’єднана з рахунком «українця», фахівці взагалі назвали вигадкою з галузі фантастики. Дивним у «новині» назвали і те, що операцію затримання нелегала здійснили контролери, функція яких – ловити пасажирів без квитків.

Раніше журналісти писали про те, що сайт Baltnews.lt. може бути безпосередньо пов’язаний із російською пропагандистською медіамережею RT, яка відома, зокрема, тим, що нерідко публікує спотворену чи й відверто неправдиву інформацію.

Донедавна ця «новина» була доступна на сайті «Обзор», на який і послались Baltnews.lt. Однак наразі вона вже доступна тільки в архіві пошукової системи.

Додамо, що цей сайт «Обзор», у свою чергу, посилався на… форум на російському гумористичному сайті «Яплакал», де анонімні користувачі вільні публікувати все, що заманеться. При цьому текст на форумі ніяких посилань на джерело інформації вже не містить.

Та й наведена в ньому назва компанії вільнюського громадського транспорту вигадана, з порушеннями литовської граматики: нібито «Vilnius Transporto», тоді як насправді її назва Vilniaus viešasis transportas. Це, однак, не завадило литовському ж сайтові «Обзор» передрукувати оповідь із неможливою назвою, її виправив аж Baltnews.lt.