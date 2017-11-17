Прокремлівські ЗМІ поширили неправду про смерть дитини в Донецьку (огляд дезінформації)

Протягом минулого тижня прокремлівські медіа спотворювали історичні факти про Європу, а також поширювали фейки про війну в Україні, пишуть в огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

«Демонізація Європи» – так називають автори огляду основні зусилля прокремлівських ЗМІ на минулому тижні. І наводять приклади «історичних вигадок» про Європу: «Від приголомшливо великого числа жертв комуністичних режимів відмахнулися, як від «цифр, взятих зі стелі». Також стверджувалося, що Грузія приєдналася до Росії з доброї волі в 1801 році, і відібрано в (існуючого в той час) Картлі-Кахетинського царства. В цьому контексті ми не можемо не згадати про інший зовсім недавній випадок анексії», – йдеться у звіті.

На минулому тижні також пролунала вимога від «Першого російського каналу»: ЄС має компенсувати Росії геноцид під час Другої світової війни, в зв'язку з тим, що європейські війська вторглися в СССР і вбили мільйони людей».

«Вони ігнорують внесок союзних європейських сил у розгромі фашизму, а також ігнорують той факт, що ЄС був заснований після Другої світової війни», – зазначають автори.

На телеканалі «Россия -1» стверджувалося, що масовий голод в СРСР, відомий в Україні як «Голодомор», був спровокований Європою. Насправді голод був результатом політики Сталіна, яка стосовно України була визнана світовими резолюціями як злочин проти людяності.

«Ми також побачили «офіційну відшліфовку» історії Росії, з заявою, що саме радянські солдати врятували 50 тисяч болгарських євреїв від депортації в нацистську Німеччину під час Другої світової війни. Насправді, це було зроблено об'єднаними зусиллями болгарського народу, православної церкви і болгарських лідерів, які врятували від депортації з Софії в нацистську Німеччину близько 50 тисяч євреїв», – йдеться у звіті.

Дезінформація про Україну

І знову Україна. Серед прикладів дезінформації автори пишуть про такі: одна історія розповідала, що внаслідок обстрілу силовиків загинула дитина у Донецьку. «Але насправді, згідно з інформацією місцевої влади Донецька, трагічна загибель хлопчика сталася через розрив міни. Про це також повідомила СММ ОБСЄ в Україні, що стежила за інформацією і зробила ті ж висновки, що і місцева влада», – йдеться в огляді. Російські федеральні канали звинувачували СММ в тому, що вона діяла не незалежно. «На популярному телешоу заявили про те, що незалежна наглядова місія отримує інструкції від Західної Європи про те, що повідомляти. На підтвердження звинувачень не було представлено жодних доказів», – йдеться у звіти.

Нещодавно обговорювалася ідея миротворчої місії в Україні. Телеканал «Рен ТВ» зробив свій внесок в обговорення, заявивши, що така місія призведе до геноциду. «Як ми вже неодноразово наголошували, термін геноцид регулярно використовується у прокремлівських матеріалах дезінформаційного характеру, щоб вселити страх, як правило, без будь-якого зв'язку з дійсним актом геноциду», – кажуть автори робочої групи.

Також було поширене звинувачення українських військових про нібито скоєння набігу на греко-католицький монастир у пошуках призовників, це звинувачення було спростовано українською церквою, про це також писали журналісти Радіо Свобода у рубриці «Деза».

«Без будь-якої явної іронії, Росія була визнана гарантом безпеки в Україні. Спостерігаючи за тим, як Росія незаконно приєднала до себе частину України і підтримує сепаратистів на сході країни, ми вважаємо, що ця заява потребує додаткового пояснення», – додають автори огляду.

Головною дезінформацією минулого тижня називають те, що Міністерство оборони Росії використало зображення з комп'ютерної гри як незаперечний доказ того, що США підтримують угруповання «Ісламська держава».

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.