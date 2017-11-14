Сайт російського каналу поширив фейк, що в Україні скасували Міжнародний жіночий день

Російський телеканал «Звезда» повідомив у неділю, що українська влада скасувала Восьме березня в Україні як Міжнародний жіночий день, і він позбувся статусу вихідного. Однак, як повідомив Радіо Свобода начальник відділу правового забезпечення Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко, в Україні наразі не зареєстрований законопроект, що пропонує такі зміни календаря державних свят.

«В Україні в наступному році буде змінений календар свят. День Восьме березня буде переформатований з Міжнародного жіночого дня в День боротьби за права жінок і позбудеться статусу вихідного», – наводить «Звезда» слова керівника Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича із посиланням на «ТАСС».

«ТАСС» також пише, що 8 березня в Україні з 2018 року буде перейменовано і цей день більше не буде вихідним. При цьому посилається на «Главред».

Однак, «ТАСС» також публікує цитату Володимира В’ятровича про те, що проект закону, згідно з яким такі зміни можуть відбутись, наразі не затверджений.

«Зараз ми подали цей законопроект на затвердження Кабміну, але, на жаль, він поки не затверджений, тому що отримав зауваження з боку Міністерства культури», – зазначив В'ятрович, додавши, що вдалося домовитися про проведення масштабної консультації для подачі законопроекту як урядового».

Цей коментар В’ятровича щодо запропонованого Українським інститутом національної пам’яті проекту Закону України «Про державні та інші свята, пам'ятні дати і скорботні дні» видання «Главред» з істориком.

В’ятрович каже, про оновлений варіант цього законопроекту: «Наприклад, ми повернули як вихідний 1 травня (раніше ми пропонували позбавити його вихідного статусу), але ми змінили формат цього свята – тепер ми говоримо про Свято праці, а не Міжнародний день солідарності трудящих. Натомість ми залишили в силі нашу пропозицію про перенесення вихідного з 9 травня на 8 травня, про переформатування 8 березня як Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок і запропонували позбавити його статусу вихідного».

Проект закону наразі не зареєстрований

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода начальник відділу правового забезпечення Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко, названий проект закону наразі не є зареєстрованим у Верховній Раді, тому про скасування, наприклад, вихідного дня на 8 березня казати поки що рано, як і про інші зміни.

«Говорити про це можна буде вже коли або від імені уряду, або від імені народних депутатів України він (проект закону – ред.) буде зареєстрований згідно процедурі», – зауважує Рябенко.

Він пояснює, що Інститут національної пам’яті не є суб’єктом законодавчої ініціативи, а таким суб’єктом може виступати Кабінет міністрів.

«Для того щоб той чи інший законопроект був внесений до Верховної Ради від Кабінету міністрів, має пройти відповідна процедура погодження, – зазначає Рябенко. – Це всі зацікавлені органи, до компетенції яких відносяться ті питання, які пропонується врегулювати законопроектом. Це Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство юстиції… В ситуації, коли розробником є УІНП, ми по нашому становищу скеровуємось міністром культури України, тому перший етап – це погодження міністра культури України».

Наразі Міністерство культури цей проект не погодило. Але, Сергій Рябенко додає, що є ще інший варіант реєстрації.

«На даному етапі ситуація така, як вона є, можливий інший варіант. Оскільки суб’єктом законодавчої ініціативи можуть виступити народні депутати України, то я не виключаю, що законопроект в тому чи іншому вигляді може бути зареєстрований у Верховній раді народним депутатами України», – зазначає Сергій Рябенко.

Він також розповів Радіо Свобода, якими саме були зауваження Міністерства культури. Одна частина стосувалась саме питання «скасування статусу вихідних днів».

«З одного боку, там йшла мова про деякі дні, які ми пропонуємо змінити, їхню назву або, скажімо, перевести їх зі статусу неробочого дня – у статус робочого. Міністерство культури, власне, запропонувало своє бачення цього процесу, а саме: по деяких датах – таких як, наприклад, 8 березня 1, 2 травня і 9 травня вони запропонували нічого не змінювати в діючому календарі. Однак, у нас є своя позиція з цього приводу, є свої аргументи, які так само Міністерству культури висловили у відповідному листі. Друга складова стосувалась, наприклад, того що Міністерство культури запропонувало розширити перелік традиційних свят за рахунок введення в держаний календар ще додаткової кількості релігійних свят. Але, оскільки діюче законодавство, Конституція України і закони України чітко визначають, що держава у нас відділена від церкви, а церква – від держави, то, на нашу думку, не є правильним з точки зору законодавства, власне, розширювати такий перелік державних свят нами за рахунок релігійних, і саме за рахунок релігійних свят, які пов’язані лише з однієї із діючих церковних конфесій. Оскільки країна у нас багатоконфесійна».