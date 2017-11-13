У ЄС підтримали зміцнення і фінансування відділу боротьби з дезінформацією – Моґеріні

Зміцнення і фінансування відділу Європейської служби зовнішніх дій, що бореться з дезінформацією, отримали політичну підтримку міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу, повідомила після засідання Ради міністрів ЄС верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні.

«З звернулася з проханням збільшити людські та фінансові ресурси, призначені для трьох робочих груп зі стратегічних комунікацій, які я створила за останні два роки – одну присвячену Сходові, одну – Західним Балканам і останню – арабськомовному світові. Я отримала політичну підтримку міністрів закордонних справ, і тепер ми перевіримо, чи наступними тижнями за ними попрямують і міністри фінансів», – заявила Моґеріні.

«Два роки тому ми суттєво збільшили наші комунікації, особливо зосередивши увагу на Східну Європу, а також на Західні Балкани та Середземномор’я. Я сподіваюся, країни-члени підтримають мою пропозицію збільшити бюджет стратегічних комунікацій, зокрема, робочих груп», – заявила Федеріка Моґеріні, додаиши, що за нинішньої ситуації поширення інформації щодо роботи й цінностей Євросоюзу це питання має політичну вагу.

Із вимогою збільшити фінансування й чисельність персоналу робочих груп зі стратегічних комунікацій зовнішньополітична служба ЄС на чолі з Моґеріні зверталася вже неодноразово, але виникала проблема незначного бюджету й підтримки цих робочих груп. Зокрема, Робоча група східних стратегічних комунікацій ЄС, створена для протидії пропагандистській та дезінформаційній кампанії, зокрема Росії, налічує менш ніж два десятки осіб персоналу. Росія, за підрахунками, виділила на свою пропагандистську діяльність 1,2 мільярда євро.

Заклик до виділення додаткових ресурсів на протидію дезінформації та антиєвропейській пропаганді Росії також надійшов від міністрів закордонних справ Хорватії, Чехії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Швеції та Великобританії.

Із огляду на ознаки російського втручання і в каталонську кризу до цієї групи країн приєднався і міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс, який, згідно з дипломатичними джерелами, порушував це питання на нинішньому засіданні Ради ЄС у Брюсселі.

Це ж підтвердив і його прес-секретар Іньїґо Мендес де Віґо в інтерв’ю низці іспанських ЗМІ, який заявив: «ЄС має розглядати це питання дуже серйозно. Не можна допустити, щоб іноземні сили, сторонні особи... намагалися змінити конституційний лад».

Про те, що були знайдені підтвердження того факту, що багато повідомлень та операцій навколо каталонської кризи, які були виявлені через соціальні мережі, надходили з російської території, заявило й іспанське Міністерство оборони.