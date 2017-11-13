ЄС робить ще крок до посилення своєї системи оборони – Моґеріні

Ухвалити структуру постійного оборонного співробітництва ЄС, поглиблення співпраці з НАТО, зокрема в протидії гібридним загрозам, та збільшення бюджету європейських стратегічних комунікацій – такі плани засідання міністрів закордонних справ ЄС, яке розпочалося у Брюсселі.

Як повідомила перед зустрічами голова європейського дипломатичного корпусу Федеріка Моґеріні, головною новиною нині стане підписання понад 20 державами-членами ЄС програми постійного структурного співробітництва у сфері оборони (PESCO).

«Новиною дня стане запуск міністрами програми постійного структурного співробітництва, що розроблялася протягом двох років. Після тривалого часу ми нарешті імплементували положення Лісабонського договору про створення сфери постійного оборонного співробітництва в Європі. Я очікую, що нині міністри понад 20 держав ЄС заявлять про свою готовність брати участь в постійному структурному співробітництві. Це дасть нам можливість готувати рішення для Ради ЄС, яка відбудеться вже через кілька тижнів, та запустити цю програму, для якої країни ЄС вже підготували понад 50 військових проектів, як у сфері створення нових оборонних можливостей, так і в сфері військових операцій ЄС», – заявила високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики.

Моґеріні також звернула увагу на те, що сьогодні буде обговорене питання подальшої підтримки Робочої групи зі стратегічних комунікацій, зокрема підвищення її фінансування.

«Два роки тому ми суттєво збільшили наші комунікації, особливо зосередивши увагу на Східну Європу, а також на Західні Балкани та Середземномор’я. Я сподіваюся, країни-члени підтримають мою пропозицію збільшення бюджету стратегічних комунікацій, зокрема, Робочої групи», – заявила Федерака Моґеріні, додаючи, що в нинішній ситуації поширення інформації щодо роботи й цінностей Євросоюзу, має політичну вагу.

Робоча група східних стратегічних комунікацій ЄС налічує менше двох десятків осіб персоналу і була створена для протидії пропагандистській і дезінформайційній кампанії, зокрема Росії.

У зустрічах міністрів закордонних справ ЄС візьме участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ для обговорення поглиблення зв’язків НАТО і ЄС і сфері оборони й безпеки.