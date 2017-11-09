Експерти пропонують лідерам Заходу механізм протидії агресії Росії 

Базований у столиці Чехії аналітичний центр «Європейські цінності» оприлюднив «Празьку декларацію», в якій пропонує лідерам країн Заходу механізм протидії агресії Росії. Декларацію підписали 70 експертів з питань безпеки з Європи та США, депутати з 21 країни.

Фахівці назвали «обмеженою та слабкою» нинішню відповідь західних лідерів на «ворожі дії Москви».

«Щоб виправдати замирення Москви, було представлено багато відмовок, як от нібито необхідність співпрацювати з Росією у протидії тероризму, попри всі докази, які суперечать самій ймовірності ефективної взаємодії з Москвою», – ідеться в декларації.

Експерти пропонують реалізувати сім кроків. Серед них – розслідування та викриття «ворожої діяльності в національному контексті», тобто створення в парламентах слідчих груп, щоб «зібрати та обговорити докази впливу Москви та її дезінформації». Також у європейських інституціях, на думку експертів, мають «вивчити, чого вдалося досягнути Росії», посиливши East STRATCOM Task Force, спеціальну групу в адміністрації ЄС, яка займається протидією дезінформації.

«Якщо Москва не зупиниться, додаткові санкції треба націлити проти членів родин та найближчого кола лідерів Росії, щоб примусити їх припинити їх дії», – йдеться в документі.

Серед тих, хто підписав Празьку декларацію – віце-президент Європарламенту, колишній президент Радіо Свобода, лідери провідних аналітичних центрів.

США, ЄС та інші західні країни з 2014 року в кілька етапів запровадили проти Москви санкції – спершу через анексію Криму, згодом – через російську роль у збройному конфлікті на Донбасі. Попри ці санкції, Росія далі контролює окупований півострів і підтримує сепаратистів на сході України. Частина західних політиків вважає за необхідне продовження співпраці з Москвою з питань, які прямо не стосуються України.