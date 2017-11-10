Кремль на 180 градусів змінив пропаганду про Донбас та Каталонію – DFR

Кремль на 180 градусів змінив своє ставлення до питання подібності між Донбасом і Каталонією після того, як шанси іспанської провінції на отримання незалежності зменшились, про це повідомляє проект з дослідження пропаганди DFR, підтримуваний американським аналітичним центром Atlantic Council.

З поглибленням кризи в Каталонії, прокремлівські та керовані Росією медіа сепаратистів активно порівнювали боротьбу за незалежність Каталонії до керованою Росією боротьбою на Донбасі.

На початку кризи в Іспанії, російські медіа проводили паралелі між Каталонією та ОРДЛО, наполягаючи, що Донбас нібито має незалежну від України історію, як і Каталонія від Іспанії. Хоча це твердження справедливе щодо Каталонії – це не так для сходу України, повідомляють аналітики.

Риторика швидко змінилась в жовтні, коли ймовірність незалежності Каталонії зменшилась. Прокремлівські ЗМІ почали різко протиставляти Каталонію та Донбас, твердячи, що Каталонія переважно переймається скороченнями податків, і її незалежність, мовляв, є менш легітимною, ніж «республік» керованих Росією сепаратистів, для яких боротьба – це питання «виживання», зазначають дослідники.

Так, видання Міністерства оборони Росії «Звезда» розмістило статтю, в якій йшлося про «спеціальні території», до яких автори статті віднесли Донбас та Каталонію, зазначивши, що Донбас нібито «потерпав від утисків мови», на відміну від Каталонії.

Видання, яке проект «ЄС проти дезінформації» часто визначає як джерело пропаганди та дезінформації topwar.ru, говорить що в Криму протестувальниками рухало «самозбереження». Ту ж думку просуває і інше прокремлівське джерело – Nwesfront.

Це – лише декілька з посилань на матеріали прокремлівські ЗМІ, наведених DFR, де містяться твердження про утиски мови та культури в Україні, що суперечать фактам.

Однак тенденція очевидна: після того, як перспективи незалежності Каталонії зменшились, російська та сепаратистська пропаганда перестала вказувати на спільність Каталонії та Донбасу і почала говорити про різницю.

Керовані Росією сепаратисти користуються з цього зростання пропаганди для того, щоб відновити деякі аргументи, які російські посадовці та керівники сепаратистів використовували на початку протистояння в 2014 році, вказують дослідники.