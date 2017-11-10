На Львівщині назвали фейком «новину» про «облаву військкомату на чоловічий монастир УГКЦ»

У ЗМІ повідомили, що в ніч із 5 на 6 листопада група правоохоронців спільно з представниками Жовківського міжрайонного військового комісаріату провела облаву на Жовківський монастир Пречистого Серця Ісусового УГКЦ. Однак, військовий комісар Львівщини та секретар комісії отців-василіян Української греко-католицької церкви кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

Джерелом, на яке послались ЗМІ та сайти є сайт «Новини Жовківщини і Яворівщини онлайн».

У матеріалі сказано, що працівники військкомату приїхали у монастир, аби виявити там чоловіків, які ухиляються від військової служби, та видати їм повістки. «Новину» передрукували Politeka.net, «Русская весна», «pravda-tv.ru» та інші.

Наприклад, видання «Корреспондент.Нет» повідомило: «Уночі проти понеділка група правоохоронців спільно з представниками міжрайонного військового комісаріату Жовкви провела облаву на монастир Успіння Серця Ісуса УГКЦ у Львівській області. Очевидці стверджують, що працівники військового комісаріату прибули на територію монастиря декількома автомобілями в супроводі машин поліції. Вони оточили територію монастиря, перекривши виходи, щоб не дати потенційним порушникам втекти».

Інформацію спростували українські ЗМІ. Так, у коментарі телеканалу Zik військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко заявив, що такого не було і це «працює пропаганда».

Абсолютно неправдива інформація, цілком не відповідає дійсності, починаючи від назви монастиря і осіб, які там зазначені, таких у нас в Жовкті не було

А секретар комісії отців-василіян Української греко-католицької церкви ​отець Віктор Квасняк заявив: «Абсолютно неправдива інформація, цілком не відповідає дійсності, починаючи від назви монастиря і осіб, які там зазначені, таких насправді у нас в Жовкті не було».

На сторінці Жовківського монастиря Отців Василіян у Facebook опублікували спростування, де вказали на помилки у «новині»: «В ніч з 5 на 6 листопада жодної облави на Жовківський монастир ЧСВВ не було; Жовківський монастир іменується: Монастир Різдва Христового Чину Святого Василія Великого; фотографії розміщені з інформацією не зображують ні монастир ні прилеглу до нього територію; у монастирі немає новіціяту ЧСВВ, він знаходиться у с.Крехів; Також у монастирі немає священнослужителя під іменем о. Августин Лойко».

Слід додати, що одне із зображень із поліцейськими машинами на цьому сайті можна знайти в інтернеті у новинах ще за 2015 рік.

А коментар голови Львівської ОДА Олега Синютки, що представлений у «новині» на сайті «Новини Жовківщини і Яворівщини онлайн» є майже точною копією його коментаря щодо подій, які відбулися у Львові на провулку Крива Липа.