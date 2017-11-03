Речниця МЗС Росії розповіла про «фотографії Усами бін Ладена у Білому домі США»

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розповіла в ефірі російського телебачення про фотографії того, як у США «в Білому домі приймали Усаму Бін Ладена». Після чого деякі ЗМІ припустили, що вона мала на увазі фейкове фото із зображенням Гілларі Клінтон і Біна Ладена, яке вже давно поширювали в мережі.

Представник МЗС Росії Марія Захарова в ефірі російського каналу «Россия-1» під час програми «60 минут» сказала: «Згадайте ці фантастичні, феєричні фотографії, як в Білому домі приймали Бін Ладена. Це ж класичний лобізм у справжнісінькому сенсі слова. Ну ось ви згадайте: та ж сама схема, закачування грошей в конкретну фігуру, зокрема, Бін Ладена, зустрічі його і переговори в Білому домі, промоушн його і така пропаганда по всьому світу, що це нові демократичні сили, які повинні прийти в, зокрема, в Афганістані, і відкрити там нову епоху».

Свою заяву речниця МЗС Росії зробила, коментуючи розслідування про російське «втручання в американські вибори». Захарова також розповіла про політичну систему США, основою з основ якої, за словами Захарової, є міжнародний і внутрішній лобізм.

Деякі ЗМІ, наприклад The Insider, пишуть, що Захарова під «фотографіями, як в Білому домі приймали Біна Ладена» мала на увазі старий фотофейк: як Гілларі Клінтон нібито «тисне руку Усамі Бін Ладену».

Насправді ж на цьому фото Клінтон зображена поряд з індійським співаком Шубхашішем Мухерджі. Оригінал фото можна побачити на сайті swarmandal.com, в публікації за 2004 рік.

Як пише видання Snopes.com, цей фотофейк доступний у мережі ще з 2007 року на сайті freakingnews.com, що проводить змагання: хто краще зробить фотофейк за допомогою «фотошопу».

«Коли зображення було створено з самого початку, його розмістили під назвою «going for the terrorist vote». Однак, з того часу фотографію поширювали у мережі і супроводжували декількома різними історіями, в тому числі про те, що Усама Бін Ладен начебто подарував гроші Гілларі Клінтон на президентську кампанію, а та іншою – що це фото є доказом того, що Гілларі буде надто дружньою до терористів, якщо її оберуть президентом», – пише Scopes.

У мережі з’являвся ще й інший фотофейк. Політика і 66-того державного секретаря США Кондолізи Райс із вже згаданим Усамою Бін Ладеном. Однак, Scopes пише, що це знов-таки одна із «фотошоплених» фотографій для конкурсу.