ЗМІ Росії поширили неправдиві твердження, що США нібито звинувачує Україну стосовно ядерної зброї КНДР

Деякі російські ЗМІ та сайти поширили заголовки про те, що США звинувачує Україну у поставці деталей для ракет Північній Кореї, при цьому послались на «РИА-Фан.ru», що пише про законопроект на сайті Конгресу Сполучених Штатів. У законопроекті пропонують провести розслідування, щоб розібратись, яка країна постачає зброю КНДР, а кажучи про Україну, цитують вже відоме дослідження центру IISS (Міжнародного інституту стратегічних досліджень), яке активно обговорювали у ЗМІ ще в серпні.

1 листопада російські ЗМІ та сайти поширили новини із заголовками: «У США запідозрили Україну в постачанні двигунів ракет Північній Кореї», «Вашингтон звинуватив Київ у незаконних ракетних поставках зброї в КНДР», «Київ потрапив під удар: США перевірять, як Україна поставляла деталі для ракет КНДР», «Україна причетна до постачань ракет КНДР – ЗМІ», «Конгрес США: Україна постачає Північній Кореї запчастини для ракет» і інші.

ЗМІ та сайти послались на матеріал «РИА-Фан.ru», що пропонує заголовок: «Початок кінця: США можуть покарати Україну за зв'язки з КНДР».

«РИА-Фан» пише, що Конгрес США вимагає від директора Національної розвідки США Дена Коутса і держсекретаря Рекса Тіллерсона з’ясувати, де влада КНДР закуповує деякі запчастини для виробництва своїх балістичних ракет. І далі «РИА-Фан» пише про «український слід».

«На думку експертів, КНДР у сфері ракетної програми зробила вражаючі успіхи за останні два роки. В документі уточнюється, що мова йде про успішний запуск протягом лише дев'яти місяців двох ракет: середньої дальності «Хвасонг-12», а також міжконтинентальної «Хвасонг-14». А також, що Північна Корея зробила ці досягнення за рахунок придбання високопродуктивного рідинного ракетного двигуна від іноземного джерела, ймовірно, з України», – йдеться у матеріалі.

Посилання на законопроект сайт не пропонує, але, очевидно, що йдеться про законопроект H.R. 4123 «Розслідування про балістичні ракети Північної Кореї» (North Korea Ballistic Missile Investigations Act) на сайті конгресу США, поданий на розгляд 25 жовтня.

У законопроекті справді сказано, що Північна Корея зробила досягнення за рахунок придбання високопродуктивного рідинного ракетного двигуна від іноземного джерела, ймовірно, з України», але із посиланням на дослідження центру IISS (Міжнародного інституту стратегічних досліджень) від 14 серпня. Про такий висновок ще у серпні 2017 року повідомляло видання The New York Times. І це повідомлення масово обговорювали і коментували у ЗМІ. Тоді Mайкл Еллеман (Michael Elleman) - старший дослідник програми протиракетної оборони у впливовому аналітичному центрі «Міжнародний інститут стратегічних досліджень» сказав, що Україна має провести розслідування ситуації навколо «Південмашу» спільно з міжнародними фахівцями.

Також сказано, що є дані, що двигун із рідким паливом базується на радянському двигуні РР-250, який був змінений для роботи як сили прискорювача для Hwasong-12 та Hwasong-14. Ці двигуни пов'язані з ракетним заводом у Дніпрі, в Україні, який бореться з фінансовими труднощами протягом останнього десятиліття.

Також у законопроекті сказано із посиланням на The New York Times, що Північна Корея спочатку могла придбати ракетне паливо з Китаю та Росії, включаючи сильно нестійке паливо, несиметричний диметилгідразин. Про це «РИА-Фан» нічого не каже. Про це ж йдеться і у спільній заяві авторів законопроекту, демократа Джош Ґоттгаймер (Josh Gottheimer) і республіканця Франсіса Руні (Francis Rooney).

Також сказано, що директор Національної розвідки США має проводити розслідування за підпунктом (а) в консультації з урядом України, і що в рамках цього законопроекту Сполучені Штати повинні вживати заходів для зміцнення програми «Кооперативного зниження рівня загрози» в Україні, щоб запобігти розповсюдженню чутливої технології або досвіду.

Слід також додати, що цей законопроект подали на розгляд двох комітетів, і ще невідомо, коли його розглянуть.

​В Україні на різних рівнях заперечували припущення про постачання двигунів чи інших компонентів КНДР. «Південмаш» того ж дня опублікував своє спростування, назвавши припущення авторів публікації та слова процитованого ними експерта «такими, що не мають стосунку до реальності».

Деякі російськи видання, зокрема Russia Today також опустили частину із тексту у законопроекті, де йдеться про те, що КНДР могла придбати ракетне паливо в Китаї чи Росії.