Росія хоче зняття санкцій, тому й поширює дезінформацію про Україну – редактор популярної газети у Словаччині

Радіо Свобода продовжує цикл матеріалів щодо прокремлівської пропаганди в країнах Вишеградської групи. У цій публікації йтиметься про Словаччину. У матеріалах циклу зібрані думки місцевих експертів і журналістів під час навчальної поїздки за підтримки «Вишеградського фонду» і центру «Нова Європа».

Головний редактор міжнародного відділу SME (однієї з популярних щоденних газет у Словаччині) Матус Крцмарік каже, що якби читав лише прокремлівські сайти, то думав би, що в Україні всі фашисти і мають антиросійські настрої.

MH-17 – збили фашисти, звичайно. Україну зображають, як країну де правлять неонацисти і ультраправі групи. Це дуже схоже на медіа в Чехії

«Думав би, що в Україні повно фашистів, всі обожнюють Бандеру. І MH-17 – так, його збили фашисти, звичайно. Україну зображають, як країну де правлять неонацисти і ультраправі групи. Але це дуже схоже на медіа в Чехії, тому що вони пов'язані ззовні, і люди, які читають чеські медіа, також читають і словацькі», – каже Крцмарік.

Він вважає, що Росія продовжує інформаційну війну проти України, адже бажає зняття санкцій.

«Я думав, якою була мета? Росія хоче зняття санкцій. Тому, вони повинні показати, що Європа «підтримує фашистський режим»: санкції ще діють, отже ми повинні проштовхувати історію про те, що Європа не повинна підтримувати Україну. Тому, я думаю, що поки санкцій не знімуть, подібних історій буде ще багато. Я думаю, що політичний «пункт» цих наративів – це показати нам, що ми не повинні підтримувати Україну, – зауважує Матус Крцмарік

Дуже часто, з огляду на те, що це фінансується централізовано, ці історії майже однакові

Шеф-редактор цього ж видання – Бєата Балогова погоджується, що в Чехії і Словаччині поширюють схожі фейкові новини.

«Дуже часто, з огляду на те, що це фінансується централізовано, ці історії майже однакові. Ці сайти начебто схожі на альтернативні джерела, і я дійсно не хочу їх називати «новинними джерелами», оскільки вони не є джерелами новин, вони працюють з обмеженою кількістю ресурсів, тому що це дешево. Хтось централізовано пише історію, у вас є варіації цієї історії, вам навіть не потрібно дбати про те, щоб мати справжнє зображення: ви можете завантажити старе і відфотошопити його. Дешево поширювати у такий спосіб пропаганду», – зазначає Балогова.

На її думку, фейкові новини продовжують поширювати, тому що це повинно бути систематично та повторювати ті ж самі історії. «І я вражена, що комбінація, варіація обмеженої кількості тем досі працює», – каже вона.

Балогова наголошує, що до таких текстів додають різні дрібниці і пропагандистські сайти, в основному, не випускають «термінові новини». «Вони дуже креативні у поєднанні зображень, і все нове, що трапляється вони прив'язують до обмеженої кількості теорій змови. Уявіть, як працюють ці люди. Я додаю два речення про те, що сталося, і це сталося тому, що, як ви вже знаєте, українці – фашисти, і вони вступають у бій проти великого вторгнення, не знаю куди...» – зауважує головний редактор однієї з найпопулярніших щоденних газет у Словаччині SME.

Він стверджував, що вони ніколи не використовували жодну з історій Sputnik. Але у мене є інша інформація від моїх власних репортерів

Бєата Балогова також розповіла, що директор державного агентства новин Словаччини TASR підписав раніше угоду з російською державною агенцією новин Sputnik.

«І коли ми почали справді «кричати» і критикувати його за це, він озвучив дуже дивне пояснення: ми маємо знати, що роблять наші вороги.

І він стверджував, що вони ніколи не використовували жодну з історій Sputnik. Але у мене є інша інформація від моїх власних репортерів, які контактують із репортерами TASR. Я думаю, наша критика була цілком виправданою. Я не можу уявити собі що у нашому світі, сьогодні, відповідальний керівник державного інформаційного агентства може робити подібне», – зазначає Бєата Балогова. У березні 2017 року найбільше державне інформаційне агентство TASR у Словаччини повідомило, що розірвало угоду з російським агентством Sputnik.

В агентстві TASR у Словаччини повідомили, що матимуть власного постійного кореспондента в Україні. Про це заявила директор інтернет-телебачення агентства TASR Еліска Холаскова під час навчального візиту українських журналістів у країни Вишеграду.

«Нам потрібно мати кореспондента у вашій країні, щоб мати когось, хто живе там з цими людьми, і бачить, що відбувається в країні. Це є метою нашого нового директора», – заявила вона.

Деякі експерти вважають, що проросійська пропаганда має великий вплив у Словаччині. Однак, наразі у країні не має спеціальної групи для боротьби із фейками, як у Чехії.

Раніше дослідниця російської пропаганди у Словаччині Івета Вареньова розповіла, що поширенням фейків у Словаччині займаються так звані «альтернативні онлайн-медіа». А основні меседжі прокремлівських медіа у Словаччині – це повідомлення, що президент Росії Володимир Путін є сильним лідером, а НАТО – це агресор, війна у Сирії – це війна проти «радикального тероризму», а російське втручання в Україну – це допомога російськомовному населенню, і що зовнішня політика Росії – мирна і корисна.

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