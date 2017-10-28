Пропаганда Кремля не має шансів у Польщі – експерти

Радіо Свобода продовжує цикл матеріалів щодо прокремлівської пропаганди в країнах Вишеградської групи. У цій публікації йтиметься про Польщу. Польські аналітики називають свою країну «найбільш незручною» для російської пропаганди. У матеріалах циклу зібрані думки місцевих експертів і журналістів під час навчальної поїздки за підтримки «Вишеградського фонду» і центру «Нова Європа».

Росія не має реальної можливості передавати російську пропаганду у Польщі, вважає аналітик з Польського інституту міжнародних справ Пьотр Косцінський.

«Вони мають польськомовні сайти й інші можливості, але цього дуже мало і польські медіа не користуються такою інформацією», – зазначає Косцінський.

На його думку, пропаганда Росії має вплив в інших країнах Європи, адже дуже гарно фінансується, а в України таких можливостей – немає.

Експерт прокоментував негативні матеріали у ЗМІ про євроінтеграцію України: «Була одна така «історія»: як Україна «вступить в Євросоюз», то прийдуть поляки і скажуть, що їм треба взяти землю: або у Львові, або в Івано-Франківську». На думку Косцінського, така пропаганда може мати вплив на деяких українців, бо використовує дуже прості формулювання: «Бо це таке просте: прийдуть, візьмуть, Євросоюз хоче тільки взяти у вас щось – а не хоче нічого давати. А пропаганди Євросоюзу, можна сказати, не існує. Євросоюз – це дуже складна структура, й іноді і самими журналістам важко сказати, що і як в ній працює», – вважає експерт.

Польські ЗМІ та польське суспільство є водонепроникними для таких видів діяльності у ЗМІ

Джерело у представництві Європейської комісії у Польщі вважає, що російська пропаганда не працює у цій країні і її немає у польських медіа: «Польські ЗМІ та польське суспільство є водонепроникними для таких видів діяльності у ЗМІ, і я думаю, що Польща є найгіршою країною для російської пропаганди. Вона (російська пропаганда – ред.) далеко не проникає, якщо навіть вона існує». Натомість, ситуація дуже відрізняється в інших країнах Євросоюзу, вважає джерело, а причиною називає історичний досвід стосунків Польщі і Росії.

Це єдина загальна «згода», політична і в медіа, що якщо це щось із посиланням на російські джерела, то це треба перевірити 3, 4 або 5 разів

«Якщо ви перевірятимете італійську пресу, німецьку пресу, і в деяких інших країнах, які дуже далекі від реальності в Україні та Росії і не мають такого близького історичного досвіду.., я думаю, ви знайдете багато сфальшованих історій, підтриманих російською пропагандою, скажімо, про конфлікт на Донбасі, а в Польщі – цього не існує. Я думаю, що це єдина загальна «згода», політична і в медіа, що якщо це щось із посиланням на російські джерела, то це треба перевірити 3, 4 або 5 разів, і я навіть не можу навести приклад сфальшованих новин», – каже джерело.

Кореспондент Радіо Свобода навів деякі приклади неправдивих новин про українців у Польщі, які масово поширювали російські ЗМІ: історія про начебто побиття школярки у Польщі: виявилось, що дівчинка не українка. Також у ЗМІ з’явилась історія, начебто чоловіка із Західної України, що поїхав працювати у Польщу, спеціально облили бензином і підпалили. Але заголовки про «навмисний підпал» так і «не знайшли підтвердження».

Джерело у представництві Європейської комісії у Польщі каже, що навіть якщо якісь історії з поляками і українцями реальні, то вони не узагальнені. «Навіть якщо вони реальні, вони не узагальнені. Навіть якщо когось били, це не означає, що одна нація нападає на іншу націю». На думку джерела, це проблема невеликої групи людей. І якщо подібні історії трапляються, то вони не замовчуються у польських ЗМІ і таке ставлення не користується популярністю, а тих, хто його «просуває» – засуджують, адже це є неприйнятним. «Це життя, це трапляється, на жаль, неважливо, чи він з України. Він може бути з Великобританії – це не має значення», – додає джерело.

Одним із головних акцентів кампанії фейкових новин Росії у Польщі є ескалація конфлікту між поляками і українцями

На думку екс-посла Польщі в Росії Катажини Пелчинської-Наленч, одним із головних акцентів кампанії фейкових новин Росії у Польщі є ескалація конфлікту між поляками і українцями.

«Росія багато не інвестує в інформаційну присутність у Польщі. Якщо вони присутні тут, вони намагаються висунути конфлікт між поляками та українцями – це головний акцент у російській кампанії фальшивих новин у Польщі. Як вони правильно розуміють, немає ніякого шансу будь-якими методами переконати поляків позитивно сприймати Росію і змінити наше сприйняття війни на Донбасі», – вважає екс-посол Польщі в Росії.

Директор польського бюро аналітичного центру Атлантична рада (Atlantic Council) Міхал Кобоско розповів, що колись одна із радіостанцій у Польщі транслювала російське радіо Sputnik. «І чому вони це зробили? Не тому, що вони проросійські, а тому, що їм потрібні були гроші. І для них не мало значення, хто давав гроші», – каже Кобоско.

Експерт додає: «У Польщі існує сторінка «Російська 5-а колона у Польщі» ​ у Facebook, що розвінчує російську пропаганду, але цим займається приватна особа, а не якась державна організація».

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