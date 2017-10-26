Прокремлівські ЗМІ звинувачують США у втручанні в європейські вибори – огляд дезінформації від аналітичної групи

«Дипломати» з Норвегії у Криму, «інцест-паради» у Вірменії, а також – замах на «бабусю Путіна». На ці теми у прокремлівській дезінформації звертає увагу в своєму черговому огляді робоча група зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Прокремлівські «сили дезінформації» стали гостріше реагувати на розслідування впливу Росії на вибори в США у 2016 році, йдеться в огляді. «Від висміювання ролі російського втручання у вибори в США і Німеччині і глузування над тими, хто стверджує, що російські ЗМІ перекрутили факти про референдум в Каталонії, акцент змістився на відволікання уваги за допомогою класичної тактики «какнасчетизм» (російською). Так, прокремлівські ЗМІ стали стверджувати, що ті, які звинуватили Росію, вчинили такий же злочин.

Казки російських хакерів

Експерти робочої групи із викриття дезінформації кажуть, що «дізналися», що зараз США намагаються створити «матрицю кольорових революцій» напередодні президентських виборів 2018 року у Росії. «Нам також пояснили, що секретні служби США вхопилися за «казки» російських хакерів і «тролів», щоб відволікти увагу від прослуховування колишнього президента Бразилії Ділми Руссефф».

Аудиторію намагались переконати в тому, що «США руйнують країни, провокують громадянські війни, занурюють у злидні і горе цілі народи, запроваджують санкції проти тих, хто в Європі бажає купувати дешевше російський газ, організовують державні перевороти і «кольорові революції», продовжують окупацію Німеччини і Японії, ведуть війну без санкції ООН, використовуючи неправдиві приводи і збирають фейкові коаліції». Мабуть, німці і японці здивувалися, почувши сенсаційні новини про американську окупацію, зауважують автори огляду.

В англомовних версіях сайтів, що поширюють дезінформацію, стверджувалося, що, оскільки США шпигували за вищим керівництвом Німеччини, слід припустити, що США повернули вибори в Німеччині на свою користь.

«Такого роду дезінформація нелогічним чином пов'язує давній скандал із виборами в цілому, і зокрема з останніми виборами в Німеччині. Парламентський комітет Німеччини провів розслідування», – йдеться у огляді.

Підпис під фото: Тема ЛГБТ є частою мішенню для прокремлівських ЗМІ, вважають експерти робочої групи. «Один з таких прикладів – нова стаття вірменською і російською мовами опублікована агентсвом «Спутник»

Західні цінності ≠ інцест-паради

Автори огляду звертають увагу на те, як описують «Західні цінності».

«Ми чули, що у Вірменії проведуть інцест-паради через новий закону про домашнє насильство. Насправді ж законопроект буде притягувати до кримінальної та адміністративної відповідальності в конкретних випадках, які вважаються домашнім насильством. Після Вірменії настала черга Італії, де секс-круїз подали як «підтримку західних цінностей» і демократії», – йдеться в огляді.

Ще один приклад дезінформації – про Крим. Інформували про «норвезьких дипломатів», які переконають Захід, що Крим є частиною Росії, а не України. Ось тільки в групі норвежців, які нещодавно побували у Криму, не було жодного дипломата.

Також у звіті пишуть про історію «двоюрідної бабусі Путіна» Єлизавети Шеломової. Деякі прокремлівські ЗМІ розповіли, що нібито в 1941 році фінські розвідники спочатку погрожували її вбити, а потім «фашистська куля вдарила їй у спину». Як пишуть автори огляду, в 1941 році жодного фіна не було й близько біля згаданого регіону, а Єлизавета Шеломова – то є прабабуся Путіна.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.