Російські перекладачі викривили слова Штайнмаєра про анексію Криму – посол Щерба

Російські засоби інформації перекрутили слова президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який цього тижня здійснив візит до Москви, приписавши йому слова про «возз’єднання Криму з Росією».

На помилку в перекладі звернув увагу посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Приблизно на 8-й хвилині 15-й секунді ви маєте можливість побачити, як працюють тоталітарні фейкові новини. Штайнмаєр говорить німецькою: «Annexion». Перекладач збивається і перекладає: «возз’єднання з Росією», – написав український дипломат у Facebook.

Щерба на підтвердження своїх слів прикріпив до повідомлення відеозапис прес-конференції німецького президента з російським колегою.

На відео з вуст Штайнмайєра виразно чути слово «Annexion». Перекладач з німецької на англійську мову після тривалої паузи переклав «reunifiation of Crimea with Russia» («возз’єднання Криму з Росією»).

В англійській мові є слово «annexation», аналог німецького «annexion». Саме цей термін вживають західні чиновники, коли говорять про російську анексію Криму.

Штайнмаєр, відомий помірно проросійською позицією ще на попередній посаді міністра закордонних справ Німеччини, на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним висловив невдоволення станом відносин між його країною і Росією і закликав до спільних зусиль для поліпшення цих відносин, незважаючи на протиріччя, в першу чергу в зв'язку з анексією Росією українського Криму і її роль у конфлікті на сході України. За його словами, зараз обидві країни ще далекі від нормальних відносин.

Путін теж висловив надію на зміцнення двосторонніх відносин і повідомив, що, серед іншого, обговорив з ним становище на сході України. Зокрема, за словами Путіна, вони обговорили «російську ініціативу про введення місії ООН для гарантування безпеки спостерігачів ОБСЄ в зоні конфлікту».

Сам Штайнмаєр цей момент докладно не коментував.