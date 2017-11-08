Я не говорив, що Львів є польським містом – віце-консул Польщі про новини у ЗМІ

У вівторок історик, завідувач відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук написав на своїй сторінці в Facebook, що віце-консул генерального консульства Польщі в Луцьку зробив «провокаційну антиукраїнську заяву»: назвав Львів польським містом і сказав, що Україна окупувала Крим і Донбас. Зі свого боку, Марек Запур каже, що слова, які йому приписують, «вирвано з контексту і перекручено».

Як заявив історик Ігор Марчук, під час круглого столу «Волинський експеримент Г. Юзевського: дорога до польсько-українського примирення у міжвоєнний період» у місті Рівне віце-консул Польщі зробив «антиукраїнські заяви».

«Українські науковці на круглому столі чітко заявили, що захід є провокаційним і не варто відзначати дні народження польського окупаційного чиновника Генрика Юзевського, оскільки Польща захопила частину території УНР у 1919-1920 роках. Насправді «волинський експеримент» був спрямований на утвердження польської влади та спольщення і асиміляцію місцевих українців. У відповідь віце-консул встав і заявив, що Української держави у той час не існувало, Львів – то є польське місто і в сучасності можна стверджувати, що Україна подібним шляхом окупувала Крим і Донбас», – написав Ігор Марчук.

Після цього посту з’явилось безліч новин в українських та російських ЗМІ та на веб-сайтах. Зокрема, з’являлись і такі заголовки: «Віце-консул МЗС Польщі: Україна окупувала Крим і Донбас», «Львів польське місто: поляки почали відкрито заявляти про свої наміри» та інші.

У середу на сайті генерального консульства Польщі у Луцьку з’явилась офіційна заява Марека Запура. Він вважає, що його слова про Львів вирвано з контексту і перекручено.

«Я не говорив про те, що Львів є польським містом. Я чітко зазначив, що Львів був польським містом у 1918 році, коли більшість його мешканців становили поляки. Це питання було порушене під час дискусії, яка спалахнула після мого протесту проти вживання терміну «польська окупація» в стосунку до міжвоєнного періоду на Волині, яким послуговувалися під час кількох виступів. Питання Криму і Донбасу, зазначене в інформації, було наведене мною як приклад, що звинувачення у польській окупації Волині настільки ж абсурдні, як звинувачення України в окупації Криму. Очевидно, не всі мене зрозуміли», – повідомив Запур.